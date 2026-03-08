İran Meclis Başkanı'ndan Saldırı Uyarısı - Son Dakika
İran Meclis Başkanı'ndan Saldırı Uyarısı

08.03.2026 11:00
Kalibaf, ABD-İsrail'in saldırılarının petrol piyasasını olumsuz etkilediğini belirtti.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD- İsrail'in İran'a saldırılarının petrol piyasasını etkilediğini belirterek, "Netanyahu'nun yanılsamaları yalnızca Amerikan çıkarlarını değil bölgedeki ve dünyadaki ülkelerin çıkarlarını da yok ediyor." dedi.

Kalibaf, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı mesajında, ABD-İsrail'in İran'a saldırılarının petrol piyasasına etkilerine vurgu yaptı.

İran Meclis Başkanı Kalibaf, şunları kaydetti:

"Trump, petrol fiyatlarının fazla artmayacağını söylemişti ancak fiyatlar yükseldi ve şimdi de yakında düzeltme olacağını söylüyor!"

Savaş böyle devam ederse petrol satmanın da üretmenin de bir yolu kalmayacak. Netanyahu'nun yanılsamaları yalnızca Amerikan çıkarlarını değil bölge ve dünyadaki ülkelerin çıkarlarını da yok ediyor."

Kaynak: AA

