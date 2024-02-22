İran medyası, Türk milli muharip uçağı KAAN'ın ilk uçuşunu duyurdu - Son Dakika
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İran medyası, Türk milli muharip uçağı KAAN'ın ilk uçuşunu duyurdu

İran medyası, Türk milli muharip uçağı KAAN\'ın ilk uçuşunu duyurdu

İran medyası, Türk hava savunma sanayinin en önemli projelerinden biri olarak nitelendirilen milli muharip uçak KAAN'ın ilk uçuşunu duyurdu. İran'ın önde gelen yayın kuruluşlarından İttilaat gazetesi ve Camaran Haber Ajansı da KAAN'ın uçuşunu haberlerinde başlıklarında yer verdi.

22.02.2024 18:33  Güncelleme: 18:34
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İran medyası, milli muharip uçak KAAN'ın ilk uçuşunu, Türk hava savunma sanayinin "en önemli projelerinden biri" şeklinde duyurdu.

İran Devrim Muhafızları Ordusuna yakın, yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, konuyla ilgili haberini,"KAAN isimli Türk milli savaş uçağı bu sabah ilk uçuşunu gerçekleştirdi" başlığıyla verdi.

Haberde, KAAN'ın Türk hava savunma sanayinin "en önemli projelerinden biri" olduğu vurgulandı.

İran'ın önde gelen yayın kuruluşlarından İttilaat gazetesi de KAAN'ın uçuş görüntülerini yayınladığı haberini, "Türk ordusunun ilk milli savaş uçağı KAAN Ankara semalarında uçtu" başlığıyla sundu.

Ülkede, reformcu kanada yakınlığıyla bilinen Camaran Haber Ajansı ise KAAN'ın haberini, " Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağının ilk uçuşu gerçekleştirildi" başlığıyla paylaştı.

İran'ın irili ufaklı basın ve medya kuruluşlarında da yayınlanan haberlerde, KAAN'ın Türkiye için önemli bir proje olduğu kaydedildi.

Kaynak: AA

Türkiye, İran, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran medyası, Türk milli muharip uçağı KAAN'ın ilk uçuşunu duyurdu - Son Dakika

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