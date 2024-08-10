İran, Muhammed Yunus liderliğindeki geçici hükümeti memnuniyetle karşıladı - Son Dakika
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İran, Muhammed Yunus liderliğindeki geçici hükümeti memnuniyetle karşıladı

İran Dışişleri Bakanlığı, Nobel ödüllü Muhammed Yunus liderliğindeki Bangladeş'teki geçici hükümetin kurulmasını memnuniyetle karşıladığını bildirdi. Ülkede barışın tam olarak sağlanması ve yasal hükümetin bir an önce kurulması umuluyor.

10.08.2024 16:16
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İran, Nobel ödüllü Muhammed Yunus'un liderliğinde kurulan Bangladeş'teki geçici hükümeti memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Bangladeş'te kurulan geçici hükümete ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İran'ın, Bangladeş'te Kıdemli Danışman Muhammed Yunus'un liderliğinde geçici hükümetin kurulmasını memnuniyetle karşıladığını bildiren Kenani, ülkede barışın tam olarak tesis edilmesinin önemini vurguladı.

Kenani, barışın tamamen sağlanmasıyla birlikte parlamento seçimleri de yapılarak bu ülkenin yasal hükümetinin bir an önce kurulmasını umduklarını belirtti.

Ne olmuştu?

Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamuda kontenjan ayrılması kararının ardından temmuz ortasında öğrencilerin başını çektiği protestolar başlamıştı.

Yüksek Mahkemenin temmuz sonunda kontenjan kotası oranlarını düşürmesiyle protestolara son verildiği duyurulmuştu.

Gösterilerdeki şiddet olaylarından sorumlu tutulan Cemaat-i İslami Partisi ve öğrenci kanadının yasaklanmasının ardından protestocular, bu kez de gösterilerde yaşamını yitirenler için "adalet" çağrısıyla sokaklara dökülmüştü.

Bangladeş'teki gösteriler sırasında şiddet olaylarında yüzlerce kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi gözaltına alınmıştı.

Şiddet olayları artarak devam ederken Başbakan Şeyh Hasina, resmi konutundan ayrılarak askeri helikopterle Hindistan'a gitmiş, bu sırada göstericiler Başbakan'ın resmi konutunu basmıştı.

Siyasi parti temsilcileriyle görüşen Bangladeş Ordu Komutanı General Waker-Uz-Zaman, Hasina'nın istifa ettiğini ve geçici hükümetin kurulacağını duyurmuştu.

Bangladeş'te Nobel ödüllü Muhammed Yunus 8 Ağustos'ta geçici hükümet başdanışmanı olarak yemin edip göreve başlamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İran, Muhammed Yunus liderliğindeki geçici hükümeti memnuniyetle karşıladı - Son Dakika

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