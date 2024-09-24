İran Nükleer Anlaşması İçin Yeni Görüşmelere Açık - Son Dakika
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İran Nükleer Anlaşması İçin Yeni Görüşmelere Açık

İran Dışişleri Bakanı Erakçi, nükleer anlaşmanın canlandırılması için yeni görüşmelere hazır olduklarını belirtti.

24.09.2024 13:37
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TAHRAN, 24 Eylül (Xinhua) -- İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, diğer tarafların da aynı düzeyde istekli olması halinde nükleer programlarına ilişkin 2015 tarihli anlaşmanın yeniden canlandırılmasına yönelik yeni görüşmeler başlatmaya hazır olduklarını söyledi.

Erakçi, İran Dışişleri Bakanlığı'nın Telegram kanalında Pazartesi günü paylaşılan söyleşisinde 79. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York'a gerçekleştireceği ziyaret öncesinde yeni yönetimin dış politika hedefleriyle ilgili genel bilgiler verdi.

Erakçi, "Nükleer program meselesiyle ilgili yeni bir görüşme turu başlatma yönünde gayret göstereceğiz. Bu ziyaret sırasında yeni görüşme turu başlatabiliriz" dedi.

Diğer taraflarla iletişimin sürdüğünü ve görüşmelere yeniden başlama konusunda genel bir isteklilik olduğunu kaydeden bakan, buna karşın mevcut uluslararası şartların, geçmişe göre daha büyük zorluklar oluşturduğunu vurguladı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile doğrudan görüşme olasılığının bulunmadığını belirten bakan, bu tür görüşmeler için ortamın uygun olmadığını söyledi. Erakçi bununla birlikte ABD'nin Mayıs 2018'de nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmesinin ardından sergilediği yaklaşımı değiştirmesi halinde doğrudan görüşmelerin mümkün olabileceğini ifade etti.

İran, Temmuz 2015'te nükleer programına ilişkin Ortak Kapsamlı Eylem Planı'nı imzalamış ve bu anlaşmayla ülkeye yönelik yaptırımların hafifletilmesi karşılığında nükleer programında kısıtlamalara gitmeyi kabul etmişti.

ABD, Mayıs 2018'te bu anlaşmadan çekilerek tek taraflı olarak İran'a yeniden yaptırım uygulamaya başlamış ve bunun üzerine İran, nükleer taahhütlerini azaltmıştı. Nükleer anlaşmanın canlandırılmasına yönelik görüşmeler Nisan 2021'de Viyana'da başlamış, ancak Ağustos 2022'de sona eren son turdan bu yana önemli bir ilerleme kaydedilememişti.

Kaynak: Xinhua

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