İran-Nükleer Görüşmeleri Yapıcı Geçti - Son Dakika
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İran-Nükleer Görüşmeleri Yapıcı Geçti

İran, Almanya, İngiltere ve Fransa arasındaki nükleer müzakerelerde yapıcı bir atmosfer sağlandı.

14.01.2025 13:19
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İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Garib Abadi, Cenevre'de İran ile Almanya, İngiltere ve Fransa arasında "İran'ın nükleer faaliyetleri ve yaptırımların kaldırılması" konularının ele alındığı dünkü üçüncü tur görüşmelerinin "yapıcı" geçtiğini belirtti.

Abadi, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada konuya ilişkin bilgi verdi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Abadi, İsviçre'nin Cenevre kentinde dün üçüncü turu düzenlenen, İran ile 3 Avrupa ülkesi (Almanya, İngiltere ve Fransa) arasındaki görüşmelerin ciddi, açık ve yapıcı geçtiğini belirtti.

Abadi, "Nükleer faaliyetler ve yaptırımlar konusunda ihtiyaç olan bir anlaşmaya varılması için bazı detaylar ele alındı." ifadelerini kullandı.

Görüşmelerin yeniden başlaması ve bir anlaşmaya ulaşmak için tüm taraflarca uygun bir atmosferin oluşturulup korunması gerektiği konusunda mutabakat sağlandığını kaydeden Abadi, görüşmelerin devam etmesinin kararlaştırıldığını aktardı.

Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan nükleer anlaşma İran ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) daimi üyeleri ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa ile Almanya (5+1) arasında 14 Temmuz 2015'te imzalanmıştı.

Bununla birlikte 2017'de ilk dönem başkanlık koltuğuna oturan Donald Trump, Mayıs 2018'de ABD'nin anlaşmadan tek taraflı olarak çekildiğini açıklamıştı.

Nükleer müzakerelerin yeniden başlamasına yönelik çabalar sonuç vermemiş, İran da uranyumu yüzde 60 düzeyinde zenginleştirmişti.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Genel Direktörü Rafael Mariano Grossi, Aralık 2024'te yaptığı açıklamada, Tahran ziyaretinde İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile görüştüğünü ve bir müzakereye başlama aşamasında olduklarını aktarmıştı.

Kaynak: AA

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