İran Nükleer Tesislerinde Ciddi Hasar

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ve İsrail'in düzenlediği saldırılar sonucu ülkesinin nükleer tesislerinde "ciddi hasar oluştuğunu" belirtti.

Bekayi, Katar merkezli Al Jazeera televizyonunda katıldığı canlı yayında, saldırılar sonrası İran'ın nükleer programına ilişkin soruları yanıtladı.

Uluslararası toplumun, ABD'nin İran'daki nükleer tesislere yönelik saldırıları kınaması gerektiğini söyleyen Bekayi, Tahran'ın nükleer enerjiyi barışçıl amaçla kullanma hakkından vazgeçmeyeceğini ifade etti.

Bekayi, İran Meclisinin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile işbirliğini askıya alan yasa tasarısını kabul etmesine değinerek, saldırılar sonrası Tahran'ın "UAEA ile ilişkilerini yeniden gözden geçirmesinin doğal olduğu" yorumunda bulundu.

İsrail ve ABD'nin saldırıları sonrası İran'daki nükleer tesislerin durumuna ilişkin soruyu cevaplayan Bekayi, ABD ve İran saldırıları nedeniyle ülkesinin nükleer tesissilerinin "ciddi hasar gördüğünü" dile getirdi ancak daha fazla detay vermedi.

ABD, 22 Haziran'da İran'ın Fordo, İsfahan ve Natanz'daki 3 nükleer tesisine hava saldırısı düzenlemişti.

ABD'de hazırlanan ve CNN televizyonunda yayımlanan bir istihbarat değerlendirmesine göre, ABD'nin hafta sonu İran'ın 3 nükleer tesisine düzenlediği hava saldırılarının, İran'ın nükleer programının temel yapısını yok etmediği, muhtemelen sadece aylarca geriye attığı belirtilmişti.

İsrail ordusu ise bugün yaptığı açıklamada, saldırılarda İran'ın nükleer programına "verilen zararı saptamak için henüz erken olduğunu ancak Tahran'ın nükleer programının yıllarca geriye gittiğini" iddia etmişti.