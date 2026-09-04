İran Ordusu: ABD üslerindeki hava savunma sistemleri imha edildi - Son Dakika
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İran Ordusu: ABD üslerindeki hava savunma sistemleri imha edildi

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İran Ordusu Sözcüsü Tuğgeneral Muhammed Ekreminia, Ürdün'den BAE'ye kadar Amerikan üslerini vurduklarını ve bu üslerdeki hava savunma sistemlerinin imha edildiğini açıkladı. Ekreminia, İsrail'in saldırması halinde daha hızlı ve şiddetli karşılık vereceklerini, askeri doktrinlerini de önleyici saldırı anlayışına dönüştürdüklerini belirtti.

İran Ordusu Sözcüsü Tuğgeneral Muhammed Ekreminia, bölgedeki ABD üslerindeki hava savunma sistemlerinin "imha edildiğini", İsrail'in ülkeye saldırması halinde "daha hızlı ve daha şiddetli" karşılık vereceklerini ifade etti.

İran devlet televizyonunda katıldığı bir programda konuşan Ekreminia, ABD ile savaşı ve İsrail'in ülkeye yönelik tehditlerini değerlendirdi.

ABD'nin saldırılarına karşılık " Ürdün'den Birleşik Arap Emirlikleri'ne kadar Amerikan üslerini vurduklarını" dile getiren Ekreminia, "Bu üslerin bazılarında radar tesisleri ve hava savunma sistemleri vardı ve bunlar imha edildi." diye konuştu.

İranlı yetkili, "Bu hava savunma sistemlerinin imha edilmesiyle geçmişe kıyasla, işgal altındaki topraklar ve bu bölgelerdeki Siyonist rejimin (İsrail) üslerini hedef almak çok daha kolaylaştı." ifadelerini kullandı.

İsrail'in İran'a yönelik tehditlerine değinen Ekreminia, "Siyonist rejimin şu anda seçimlerle meşgul olduğunu ve bu rejimin başbakanının (Binyamin Netanyahu) bazen içeriye yönelik seçim amaçlı açıklamalar yaptığını biliyoruz." dedi.

Ekreminia, buna karşılık herhangi bir saldırı halinde İsrail'i "daha kolay, hızlı ve daha şiddetli" şekilde hedef alacaklarını söyledi.

İran'ın Haziran 2025'teki savaşın ardından askeri doktrinini tedricen savunma anlayışından "önleyici saldırı" anlayışına dönüştürdüğünü belirten Ekreminia, "ABD'den bir tehditle karşı karşıya kaldığımızda kendimizi savunuruz ve bu savunma meşrudur. Uluslararası hukuk, kendimizi önleyici olarak savunmamıza izin vermektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İran Ordusu: ABD üslerindeki hava savunma sistemleri imha edildi - Son Dakika

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