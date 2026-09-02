İran ordusu Bahreyn'deki Şeyh İsa Hava Üssü'nü ABD hedeflerine yönelik kamikaze İHA'larla vurdu - Son Dakika
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İran ordusu Bahreyn'deki Şeyh İsa Hava Üssü'nü ABD hedeflerine yönelik kamikaze İHA'larla vurdu

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İran ordusu, 'Şimşek' operasyonunun 29. aşamasında Bahreyn'deki Şeyh İsa Hava Üssü'nde bulunan ABD radar tesislerini ve askerlerin toplandığı merkezleri kamikaze İHA'larla hedef aldığını duyurdu. Saldırı, ABD'nin dün İran'daki Devrim Muhafızları hedeflerine başlattığı saldırılara karşılık olarak geldi. İran ordusu, saldırıların devam edeceğini bildirirken, ABD'nin Sirik'teki saldırısında 4 kişinin öldüğü, 50 kişinin yaralandığı belirtildi.

İran ordusu, ülkenin güneyindeki bölgelere yönelik saldırılara karşılık düzenlenen operasyonda Bahreyn'deki Şeyh İsa Hava Üssü'nde bulunan ABD'ye ait radar tesisleri ile ABD askerlerinin toplandığı merkezlerin kamikaze İHA saldırılarıyla hedef alındığını bildirdi.

İran Ordusu Halkla İlişkiler Biriminden yapılan açıklamada, saldırının "Şimşek" operasyonunun 29. aşaması kapsamında gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, "İran İslam Cumhuriyeti Ordusu, Bahreyn'de Şeyh İsa Hava Üssü'ndeki radar tesislerini ve ABD'li terörist güçlerin toplandığı merkezleri yoğun imha edici İHA saldırılarıyla hedef aldı." ifadelerine yer verildi.

Bahreyn'deki Şeyh İsa Hava Üssü'nün Basra Körfezi bölgesindeki ABD'nin en önemli ve hassas üslerinden biri olduğu belirtilen açıklamada, üssün helikopter ve İHA parçalarının bakım onarımının yapıldığı merkezlerden biri olduğu ve keşif uçaklarına ev sahipliği yaptığı kaydedildi.

İran ordusu, saldırıların devam edeceğini bildirdi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), dün, İran'da Devrim Muhafızları Ordusu hedeflerine saldırı başlattığını açıklamıştı.

ABD ordusunun saldırı başlattığını ilan etmesinin ardından İran basını, Keşm Adası, Bender Abbas, Sirik, Çabahar ve Kunarek'te patlama sesleri duyulduğunu bildirmişti.

İran devlet televizyonu, Kirman eyaletindeki Ciroft Havaalanı'nın hedef alındığını duyurmuştu.

Hürmüzgan Vali Yardımcısı Nefisi, daha önce yaptığı açıklamada, ABD'nin Sirik ilçesine bağlı Kuheştek kentinde bir konutu ve düğün törenini hedef alması sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişinin öldüğünü, 50 kişinin yaralandığını ifade etmişti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin Sirik'teki düğün evine saldırısına misilleme olarak Ürdün'deki ABD deniz piyadelerine ait "Camp Titin" üssünün balistik füzelerle hedef alındığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Devrim Muhafızları, İhlas Haber Ajansı, Bahreyn, Savunma, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran ordusu Bahreyn'deki Şeyh İsa Hava Üssü'nü ABD hedeflerine yönelik kamikaze İHA'larla vurdu - Son Dakika

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