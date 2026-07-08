İran'dan Hürmüz Boğazı'nda tek güvenli rota tehdidi - Son Dakika
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İran'dan Hürmüz Boğazı'nda tek güvenli rota tehdidi

08.07.2026 08:33
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İran Silahlı Kuvvetleri, ABD'nin güneydeki saldırılarına tepki göstererek Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerde tek güvenli güzergahın İran tarafından belirlenen rota olduğunu açıkladı. ABD ise boğaz yakınlarındaki 80'den fazla hedefi vurduğunu duyurdu.

İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemül Enbiya Merkez Karargahı, ABD'nin ülkenin güneyine yönelik saldırılarına tepki göstererek, Hürmüz Boğazı'ndan ticaret gemileri ve petrol tankerlerinin güvenli geçişi için tek emniyetli güzergahın İran tarafından belirlenen rota olduğunu belirtti.

Tesnim Haber Ajansı, Karargah tarafından yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.

ABD'nin yükümlülüklerine bağlı kalmayarak, eski ülke lideri Ali Hamaney'in naaşının Irak'ta bulunduğu sırada İran'ın güneyindeki bazı noktaları hedef alarak ateşkesi ve mutabakatı ihlal ettiği belirtilen açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın işleyişi ve yönetimine müdahaleye izin verilmeyeceği belirtildi.

Açıklamada, Hürmüz Boğazı'ndan ticaret gemileri ve petrol tankerlerinin güvenli geçişi için tek emniyetli güzergahın İran tarafından belirlenen rota olduğu ifade edildi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilere yönelik saldırılarına misilleme olarak boğaz yakınlarındaki 80'den fazla askeri hedefin vurulduğunu duyurmuştu.

İran, gece saatlerinde düzenlenen saldırılara karşılık olarak Bahreyn ve Kuveyt'teki 85 ABD askeri tesisinin hedef alındığını bildirmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İran'dan Hürmüz Boğazı'nda tek güvenli rota tehdidi - Son Dakika

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