İran ordusu, Hürmüz'de ABD'ye ait LUCAS İHA'yı hava savunmasıyla vurduğunu açıkladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İran ordusu, Basra Körfezi üzerinde Hürmüz Boğazı'nın doğusunda ABD'ye ait LUCAS tipi İHA'yı hava savunma sistemleriyle düşürdüğünü açıkladı. Orduya bağlı Halkla İlişkiler Biriminin açıklamasında, İHA'nın yerli hava savunma sistemlerince vurularak imha edildiği belirtildi.
İran ordusu, Basra Körfezi üzerinde, Hürmüz Boğazı'nın doğusunda ABD'ye ait "LUCAS" tipi bir insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü duyurdu.
İran Ordusu Halkla İlişkiler Biriminden yapılan açıklamada, ABD'ye ait "LUCAS" tipi İHA'nın, ülkenin entegre hava savunma ağı kontrolündeki yerli hava savunma sistemleri tarafından vurularak imha edildiği belirtildi.
İHA'nın Basra Körfezi üzerinde, Hürmüz Boğazı'nın doğusunda hedef alındığı kaydedildi.
Kaynak: AA
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