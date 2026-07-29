İran Ordusundan Su-24 Pilotuna Veda

İran ordusu, 2 Mart'ta Katar'daki ABD üssüne yönelik saldırılara katılan Su-24 savaş uçağı pilotunun öldüğünü doğruladı.

İran basınında yer alan haberlere göre, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırıların ardından 2 Mart'ta Katar'ın başkenti Doha yakınlarındaki ABD'ye ait El-Udeyd Hava Üssü'ne yönelik saldırıya katılan İran Hava Kuvvetleri'ne bağlı Su-24 savaş uçağının pilotu Mecid Kazımi'nin yaşamını yitirdiği ordu tarafından doğrulandı.

Kazımi'nin cenazesinin İran'a getirileceği belirtildi.