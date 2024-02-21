İran Petrol Bakanı: Gaz Boru Hatlarına Yapılan Saldırılar İsrail'in Komplosu - Son Dakika
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İran Petrol Bakanı: Gaz Boru Hatlarına Yapılan Saldırılar İsrail'in Komplosu

İran Petrol Bakanı: Gaz Boru Hatlarına Yapılan Saldırılar İsrail\'in Komplosu

İran Petrol Bakanı Cevad Ovci, doğal gaz ana dağıtım hatlarına yapılan saldırıların İsrail tarafından düzenlendiğini açıkladı. Ovci, saldırının ülkenin gaz boru hatlarının patlatılması amacıyla gerçekleştirildiğini belirtirken, saldırı sonrasında doğal gaz kesintisi yaşanmadığını ve hatların kısa sürede onarılarak yeniden faal hale getirildiğini ifade etti. Batılı yetkililere dayandırılan haberlere göre, İsrail'in bu saldırıyla İran'a ciddi hasar verebilecek saldırılar düzenleme kapasitesine sahip olduğu mesajını verdiği belirtilmişti.

21.02.2024 10:31  Güncelleme: 10:34
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İran Petrol Bakanı Cevad Ovci, 14 Şubat'ta doğal gaz ana dağıtım hatlarına yapılan saldırıların İsrail tarafından düzenlendiğini söyledi.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Petrol Bakanı Ovci, başkent Tahran'da düzenlenen kabine toplantısı sonrası basına yaptığı açıklamada, "Ülkenin gaz boru hatlarının patlatılması bir İsrail komplosuydu, eşsiz bir eylemle boşa çıkarılmıştır." dedi.

Saldırıdan sonra ülkenin hiçbir yerinde doğal gaz kesintisi yaşamadıklarını belirten Ovci, çoğunluğu dağlık ve ulaşılması zor bölgelerde bulunan doğal gaz boru hatlarının kısa sürede onarılarak yeniden faal hale getirildiğini aktardı.

İran'ın Çeharmahal-Bahtiyari ve Fars eyaletlerinde doğal gaz ana dağıtım boru hatlarındaki iki noktada 14 Şubat'ta sabaha karşı şiddetli patlamalar meydana gelmişti.

Petrol Bakanı Cevad Ovci, patlamanın sabotaj saldırısı olduğunu belirterek, "Düşmanın planı, kışın ülkemizdeki birçok büyük şehir ve vilayete gaz akışını tamamen kesmekti." ifadelerini kullanmıştı.

Ovci, saldırının kim tarafından düzenlendiğine ilişkin bilgi vermemişti.

İran Ulusal Gaz Şirketi Gaz Dağıtım Müdürü Said Akli ise patlama nedeniyle ülke genelindeki gaz dağıtım şebekesinde istikrarsızlık oluşmadığını, yalnızca İsfahan eyaletinde hattın yakınındaki bazı köylerde basınç düşüşü ve gaz kesintisi yaşandığını bildirmişti.

Amerikan New York Times gazetesinin 16 Şubat'ta Batılı yetkililere ve İran Devrim Muhafızları Ordusuyla ilişkili bir askeri stratejiste dayandırdığı haberinde, sabotaj saldırısının, İran'daki bazı bölgelere gaz akışını kesintiye uğratmak amacıyla İsrail tarafından düzenlendiğini yazmıştı.

Adını açıklamak istemeyen Batılı bir yetkili, İsrail'in bu saldırıyla, İran'a ülkede ciddi hasara yol açabilecek saldırılar düzenleme kapasitesine sahip olduğu mesajını verdiğini ifade etmişti.

Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı bir askeri strateji uzmanı da saldırının muhtemelen İsrail'in İran içindeki işbirlikçilerinin yardımıyla yapıldığının değerlendirildiğini aktarmıştı.

Kaynak: AA

İsrail, İran, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Enerji, Politika, Güncel, Son Dakika

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