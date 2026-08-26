İran Saldırıları ABD'ye Milyar Dolarlık Zarar - Son Dakika
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İran Saldırıları ABD'ye Milyar Dolarlık Zarar

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İran İHA ve füze saldırıları, ABD'nin Orta Doğu'daki istihbarat tesislerinde büyük hasara neden oldu.

İran'ın düzenlediği saldırıların, ABD'nin Orta Doğu'da bulunan istihbarat tesisleri ve ekipmanlarında milyarlarca dolarlık hasara neden olduğu öne sürüldü.

NBC News kanalının konu hakkında bilgi sahibi 4 yetkiliye dayandırdığı haberine göre, İran'ın insansız hava aracı (İHA) ve füze saldırılarında, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) ile diğer istihbarat birimlerinin Orta Doğu'da kullandığı bazı bina ve ekipmanlar zarar gördü.

Saldırıların ABD'nin bölgedeki istihbarat tesislerinde "benzeri görülmemiş" boyutta hasara yol açtığını savunan yetkililer, bina ve ekipmanların onarılmasının veya yenilenmesinin milyarlarca dolara mal olacağını iddia etti.

CNN'in, uydu görüntüleri, hasar değerlendirme raporları ve ABD ile Körfez kaynaklarına dayandırdığı haberinde, 28 Şubat'tan bu yana İran'ın saldırıları sonucunda ABD ordusunun Orta Doğu'daki en az 16 üssünün çeşitli düzeylerde hasar gördüğü ifade edilmişti.

Aralarında CBS News ve CNN gibi kaynakların olduğu birçok Amerikan medya kuruluşu da İran'la savaşın toplam maliyetinin en az 50 milyar dolar olduğunu iddia etmişti.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, İhlas Haber Ajansı, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran Saldırıları ABD'ye Milyar Dolarlık Zarar - Son Dakika

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