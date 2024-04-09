İran Dışişleri Bakanı Şam'da yeni konsolosluk binasının açılışını yaptı

Güncel

ŞAM, 9 Nisan (Xinhua) -- İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Suriye'nin başkenti Şam'daki konsolosluk binasının geçtiğimiz hafta İsrail saldırısında yıkılmasının ardından Pazartesi günü kentte yeni bir konsolosluk binasının açılışını yaptı.

Birkaç gün önce İsrail'in füze saldırısıyla yıkılan bir önceki konsolosluk binasının yanında yer alan yeni konsolosluğun açılış törenine Abdullahiyan ile Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad birlikte katıldı.

Pazartesi günü öğleden sonra Şam'a ulaşan Abdullahiyan, İsrail'in 1 Nisan'da İran konsolosluğuna düzenlediği saldırıdan sonra ülkeye ilk ziyaretini gerçekleştirmiş oldu. Saldırıda, aralarında İran İslam Devrim Muhafızları'nın dış operasyonlar kanadı Kudüs Gücü'nün Suriye ve Lübnan'daki lideri olan kıdemli komutan Muhammed Rıza Zahidi'nin de bulunduğu üst düzey Devrim Muhafızları liderleri öldürülmüştü.

Abdullahiyan, Şam ziyareti sırasında Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad ve Suriye Ulusal Güvenliği yetkilileriyle görüşmeler gerçekleştirdi.

Ziyaret, konsolosluk saldırısı nedeniyle İran'ın olası misillemesine dair endişelerin arttığı ve bölgede tansiyonun yükseldiği bir dönemde gerçekleşti.