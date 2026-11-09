İran, Tahran'da 1450 kilometre menzilli Hayber Şiken füzesini sergiliyor

İran, balistik ve hipersonik füzeler, insansız hava araçları (İHA), uydu taşıyıcı roketler ve hava savunma sistemlerinden oluşan askeri envanterini başkent Tahran'da sergiliyor.

Tahran'da Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Havacılık ve Uzay Parkı Daimi Sergi Merkezi'nde ziyaretçilere sunulan askeri sistemler arasında farklı menzil ve özelliklere sahip füzeler ile hava savunma araçları yer alıyor.

Sergide, 1450 kilometre menzilli "Hayber Şiken" balistik füzesi, hipersonik olduğu belirtilen "Fettah" füzesi, 2 bin kilometre menzile ve 1500 kilogram savaş başlığı taşıma kapasitesine sahip "Hürremşehr" balistik füzesi ile 1900 kilometre menzilli, katı yakıtlı "Siccil" balistik füzesi dikkati çekiyor.

Tahran'ın batısında bulunan sergi alanı, farklı yaş gruplarından İranlı ziyaretçilerin ilgisini görüyor.

İran, İsrail ile yaşadığı 12 günlük çatışmaların ardından da söz konusu sergiyi halkın ziyaretine açmıştı.