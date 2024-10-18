İran, Tahran\'da Füze ve İHA\'ları Sergiledi

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İran, İsrail saldırısında kullandığı füze ve insansız hava araçları da dahil olmak üzere füze, uydu taşıyıcı roketler ve hava savunma sistemlerini başkent Tahran'da sergiledi.

Tahran'da Devrim Muhafızları Ordusu'na ait Havacılık ve Uzay Parkı Daimi Fuar merkezinde sergilenen silah ve savunma sistemleri arasında füzeler, insansız hava araçları, uydu taşıyıcı roketler ve hava savunma sistemleri bulunuyor.

İran'ın İsrail'e saldırısında kullanılan 1450 kilometre menzilli "Hayber Şiken" balistik füzesi ve hipersonik "Fettah" füzesi de fuarda yer aldı.

İsrail'in muhtemel bir saldırısına karşı İran'ın kullanabileceği değerlendirilen 2 bin km menzilli 1500 kilogram savaş başlığı taşıyabilen "Hürremşehr" balistik füzesi ve 1900 km menzilli katı yakıtlı "Siccil" balistik füzesi de fuarda sergilenen silahlar arasında.

İran'ın 2011'de ülkenin kuzeydoğusunda düşürerek ele geçirdiği ABD'ye ait "RQ-170 Sentinel" tipi insansız hava aracı ile 2019'da Basra Körfezi'nde düşürdüğü dünyanın en büyük insansız hava araçlarından "RQ-4 Global Hawk"ın da yer aldığı fuarda, Devrim Muhafızları Ordusunun kullandığı "Tebes" ve "3 Hordad" hava savunma sistemleri de sergilendi.

Tahran'ın batısındaki fuar alanı her yaştan İranlının ilgisini çekiyor.