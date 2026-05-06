İran Başkonsolosu: Türkiye\'yi kendimize kardeş biliriz

06.05.2026 13:31
İran Trabzon Başkonsolosu Naser Mohebati, Türkiye ile İran kardeşliğinin istikrarlı olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Fidan'ın savaşı bitirme yönünde olumlu mesajlar verdiğini söyledi.

İRAN İslam Cumhuriyeti Trabzon Başkonsolosu Naser Mohebati, "Türkiye ile İran'ın kardeşliği çok istikrarlıdır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan iyi mesajlar gönderdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da çok iyi mesajlar verdiler. Bu konuda Türkiye'yi kendimize kardeş biliriz. Türkiye'nin tüm telaşı bu savaşı bitirmekti" dedi.

İran İslam Cumhuriyeti Trabzon Başkonsolosu Naser Mohebati, Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'nde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Mohebati, İran'ın saldırılara karşı dimdik ayakta durduğunu ifade ederek, "Bizim rehberimiz şehit oldu. Kendisi de bunu istiyordu. Liderimiz bunu çok iftihar ediyordu. Şehit olmayı arzu ettiğini çok tekrar etmişti. Çok insanlar vardı; hak yolunda çalışanlar, gazilerimiz, tarih boyunca kültürümüzde olanlar şehadeti arzu etmişlerdi. Şehit oldular. Çocuklarımızın şehit olmasına çok üzüldük. Dünya, İranlıların dimdik dayanmasına çok şaşırdı. Nasıl olur da bir ülkeyi bombalarsın da memleketin lideri, insanları şehit olur ama o ülke dağılmaz ve yıkılmaz? Bizim kültürümüzde bu var. Ülkemiz 1-2 günlük kültüre sahip değil. Tarih boyu kültürümüz ve medeniyetimiz var. Bu kolaylıkla yıkılmaz yakılmaz. Ekonomimizin, insanlarımızı, binalarımızın yıkılması mümkün müydü? Ülke dimdik dayandı, istikrarını kaybetmedi. İran bunu gösterdi. İran'ın halkı önemliydi" diye konuştu.

'ONLARIN DERDİ HİÇBİR ZAMAN MÜZAKERE OLMADI'

Naser Mohebati, "Geçen sene savaştan 12 gün önce İran, ABD ve Avrupa ülkeleriyle konuşurdu. Konuşurken onlar bize saldırı yaptılar. Son savaştan 1 gün önce İran müzakeredeydi. Karar verilmişti. Müzakere olurken yeni savaş başlattılar. Bu gösterir ki; onların hedefleri hiçbir zaman müzakere değildi. Müzakereden zaman kazanırlar, silahlanırlar ve büyük bir savaşa yeniden başlarlar. İran şimdi diyor ki; 'Savaşları bitirin müzakere yapalım, konuşalım.' Bu mühim bir mesajdı" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE'Yİ KENDİMİZE KARDEŞ BİLİRİZ'

Türkiye ve İran kardeşliğine dikkat çeken Mohebati, "İran dedi ki; 'Ben Türkiye toprağına hiçbir zaman füze göndermedim' ve göndermez. Türkiye ile İran'ın kardeşliği çok istikrarlıdır. Tarih boyu böyledir ve çok önemlidir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan iyi mesajlar gönderdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan çok iyi mesajlar verdiler. Bu konuda Türkiye'yi kendimize kardeş biliriz. Türkiye'nin tüm telaşı bu savaşı bitirmekti" dedi.

Kaynak: DHA

Dış Politika, Diplomasi, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

