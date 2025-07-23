İran, UAEA Heyetini Kabul Etti - Son Dakika
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İran, UAEA Heyetini Kabul Etti

23.07.2025 21:09
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İran, UAEA'nın Tahran ziyareti için kabul verdi, ancak nükleer tesisleri ziyaret etmeyecek.

İran, İsrail ve ABD'nin saldırılarından sonra Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile işbirliğini askıya almasının ardından ilk kez UAEA'dan teknik bir heyetin Tahran'ı ziyaret etmesini kabul ettiğini ancak heyetin nükleer tesisleri ziyaret etmeyeceğini duyurdu.

İran'ın yarı resmi Mehr Haber Ajansı'na göre, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) toplantısına katılmak için New York'ta bulunan Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, burada basına yaptığı açıklamada, İran'ın, UAEA teknik heyetinin iki-üç hafta içinde Tahran'a ziyarette bulunmasını kabul ettiğini duyurdu.

Garibabadi, teknik heyetin Tahran'da işbirliği çerçevesini görüşeceğini ancak nükleer tesisleri ziyaret etmeyeceğini ifade etti.

İran Meclisi'nin çıkardığı ve hükümeti UAEA ile işbirliğini durdurmaya zorlayan yasa 26 Haziran'da nihai karar merci Anayasayı Koruyucular Konseyi'nde onaylanmıştı.

Yasaya göre, ülkeye hiçbir UAEA denetçisinin girişi artık mümkün olmayacak, ajansa nükleer faaliyetlere ilişkin herhangi bir rapor sunulması da tamamen yasaklanacak.

Hükümetin, özellikle İranlı üst düzey yetkililer tarafından "casus" olarak nitelendirilen UAEA Başkanı Rafael Grossi ile herhangi bir işbirliği yapması da yasayla engellenmişti.

Yasanın 1969 Viyana Sözleşmesi'nin 60. maddesi uyarınca iki koşul sağlanana kadar yürürlükte kalacağı bildirilmişti.

Bunlardan biri olan "Güvenlik Güvencesi"ne göre, İran'ın egemenliği, toprak bütünlüğü, nükleer tesisleri ve bilim insanlarının güvenliği uluslararası güvence altına alınmalı.

Diğeri de "Hak Güvencesi". Buna göre İran'ın Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşmasının (NPT) 4. maddesi kapsamındaki sivil nükleer enerji hakkına tam saygı gösterilmeli. Bu koşulların sağlandığı yalnızca İran Atom Enerjisi Kurumu raporu ve Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi onayıyla resmiyet kazanacak. Hükümet, her üç ayda bir meclise ve Konsey'e bu süreçle ilgili rapor sunmakla yükümlü olacak.

Grossi, İran'a saldırılardan sonra Tahran'a nükleer tesisleri ziyaret etme izni vermesi çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İran, UAEA Heyetini Kabul Etti - Son Dakika

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