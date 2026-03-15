İran, Ukrayna'yı Hedef Aldı

TAHRAN, 15 Mart (Xinhua) -- İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, Ukrayna'nın ABD ve İsrail'in İran'a karşı yürüttüğü savaşa dahil olması nedeniyle İran'ın hedefi haline geldiğini söyledi.

Azizi cumartesi günü sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, "İsrail rejimine insansız hava aracı desteği sağlayan Ukrayna yönetimi, fiilen savaşa dahil olmuş ve Birleşmiş Milletler Şartı'nın 51. maddesi uyarınca tüm topraklarını İran için meşru bir hedef haline getirmiştir" ifadelerini kullandı.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı ise yaptığı açıklamada söz konusu tehdidi "saçmalık" olarak nitelendirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy cuma günü yaptığı açıklamada, 10'dan fazla ülkenin İran menşeli insansız hava araçlarıyla (İHA) mücadele konusunda Kiev'den teknik yardım talebinde bulunduğunu belirtmişti.

ABD Başkanı Donald Trump ise aynı gün Fox News'e verdiği demeçte Ukrayna'nın bu alandaki uzmanlığını gözardı ederek, ABD'nin "dünyanın en iyi İHA teknolojisine" sahip olduğunu ve Kiev'in desteğine ihtiyaç duymadığını ifade etmişti.