İran, ülkedeki "Arap kökenli vatandaşlara hakaret" içeriği nedeniyle bir dizinin yayınını durdurdu - Son Dakika
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İran, ülkedeki "Arap kökenli vatandaşlara hakaret" içeriği nedeniyle bir dizinin yayınını durdurdu

İran, çevrim içi platformlardan izlenebilen 'Gurbet' adlı dizinin yayınını, ülkedeki 'Arap kökenli vatandaşlara hakaret' içeriğinden dolayı durdurdu. İran'daki çevrim içi yayın platformu 'Nemava' üzerinden yayın yapan 'Gurbet' adlı dizi, bazı bölümlerinde ülkedeki 'Arap kökenli vatandaşlara yönelik hakaret' içerdiği iddiasıyla sosyal medyada tepki çekti. Tahran Başsavcılığı da şikayetlerin ardından dizinin yayınının durdurulduğunu açıkladı.

25.08.2024 19:49
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İran, çevrim içi platformlardan izlenebilen "Gurbet" adlı dizinin yayınını, ülkedeki "Arap kökenli vatandaşlara hakaret" içeriğinden dolayı durdurdu.

İran'daki çevrim içi yayın platformu "Nemava" üzerinden yayın yapan "Gurbet" adlı dizi, bazı bölümlerinde ülkedeki "Arap kökenli vatandaşlara yönelik hakaret" içerdiği iddiasıyla sosyal medyada tepki çekti.

Tepkilerin ardından İçişleri Bakanlığı ve İran İnternet Alanındaki Ses ve Görüntü Medyaları Düzenleme Kurumu (SATRA), söz konusu diziyle ilgili şikayetleri yargıya taşıdı.

Tahran Başsavcılığı da şikayetlerin ardından dizinin yayınının durdurulduğunu açıkladı.

Konuyla ilgili AA muhabirine bilgi veren İran Ses ve Görüntülü Medya Konseyi (RESTA) Başkanı Saman Muradhüseyni, "Gurbet" adlı dizinin resmi yayın lisansına sahip olmadığı için Tahran Başsavcılığı tarafından yayın durdurma kararı alındığını belirtti.

Muradhüseyni, yayıncıların, internet platformlarından yayınlanacak diziler için önceden başvuru yapıp izin alınması gerektiğine dikkati çekti.

Bu tür sorunların yaşanmaması ve içerik yayınının durdurulması için platformları izin almaya davet ettiklerini belirten Muradhüseyni, "SATRA'dan yayın lisansı alınması ve lisans verilmesinin kolaylaştırılması konusunda RESTA Konseyi, platformlara ve yapımcılara destek vermektedir." diye konuştu.

Muradhüseyni, yayın durdurma veya yasak kararının hem maddi hem de manevi zararlara yol açabileceği için sorunun çözümü için çalışmalara başladıklarını belirtti.

İranlı yetkili, dizide Arap kökenli vatandaşlara yönelik kasıtlı olarak hakaret içeriği bulunmadığını ancak bazı içeriklerin vatandaşları rahatsız etmiş olabileceğine işaret ederek, "Vatandaşların şikayet etmesine neden olan içerikleri kaldırarak sorunu çözmeyi umuyoruz." dedi.

Tahran Başsavcısı Ali Salihi de konuyla ilgili açıklamasında, "Bu dizi SATRA lisansına sahip değildir ve yayınlanması Arap kökenli vatandaşlarımızda rahatsızlık ve şikayetlere yol açmıştır." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İran, ülkedeki 'Arap kökenli vatandaşlara hakaret' içeriği nedeniyle bir dizinin yayınını durdurdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: İran, ülkedeki "Arap kökenli vatandaşlara hakaret" içeriği nedeniyle bir dizinin yayınını durdurdu - Son Dakika
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