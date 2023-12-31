İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri ve Husilerin Sözcüsü, ikili ilişkileri ve bölgesel konuları değerlendirdi

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Ekber Ahmediyan ile Yemen'deki İran destekli Husilerin Sözcüsü Muhammed Abdusselam, ikili ilişkiler ve bölgesel konuları değerlendirdi.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Ahmediyan, resmi temasları kapsamında Tahran'da bulunan Husilerin Sözcü Abdusselam ile bir araya geldi.

Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgede ve Filistin'de yaşanan gelişmeler ele alındı.