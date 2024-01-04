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İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi, terör saldırılarının faillerinin tespiti için kararlar aldı - Son Dakika
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İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi, terör saldırılarının faillerinin tespiti için kararlar aldı

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi, Kasım Süleymani'nin mezarı yakınlarında gerçekleşen terör saldırılarıyla ilgili olağanüstü toplantı düzenledi. Toplantıda, saldırının faillerinin tespit edilmesi ve cezalandırılmasının hızlandırılması için kararlar alındı. Saldırılarda 84 kişi hayatını kaybetmiş ve 284 kişi yaralanmıştı.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi, terör saldırılarının faillerinin tespiti için kararlar aldı
04.01.2024 - 17:03,
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İran'da Kasım Süleymani'nin mezarı yakınlarında onlarca kişinin hayatını kaybettiği terör saldırılarıyla ilgili olağanüstü toplantı düzenleyen İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi'nin "saldırının faillerinin tespit edilmesi ve cezalandırılmasının hızlandırılmasına ilişkin kararlar aldığı" bildirildi.

İran devlet televizyonunun haberine göre İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi, Kirman'daki bombalı terör saldırılarını ele almak üzere Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin başkanlığında olağanüstü toplantı düzenledi.

Toplantıda sunulan istihbarat ve güvenlik raporlarının incelendiği ve saldırının faillerinin, planlayıcılarının ve destekçilerinin tespit edilmesi ve cezalandırılmasının hızlandırılmasına ilişkin kararlar alındığı belirtildi.

Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Ocak 2020'de ABD'nin Bağdat'taki saldırısında öldürülmesinin 4. yılı dolayısıyla anma töreninin yapıldığı kabristana giden yol üzerinde 10 dakika arayla iki patlama meydana gelmişti.

Saldırılarda son açıklamaya göre 84 kişi hayatını kaybetmiş, 284 kişi yaralanmıştı.

Saldırıları şu ana kadar üstlenen olmadı.???????

Kaynak: AA
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Kasım Süleymani, İran, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

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