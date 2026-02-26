İran ve ABD'den Nükleer Anlaşma Mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran ve ABD'den Nükleer Anlaşma Mesajı

26.02.2026 14:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran danışmanı, nükleer silah üretmeme şartıyla hızlı anlaşma mümkün diyor.

(ANKARA) - İran Dini Lideri Ali Hamaney'in danışmanı Ali Şemhani, İran ile ABD arasında yürütülen nükleer müzakerelere ilişkin yaptığı açıklamada, temel meselenin İran'ın nükleer silah üretmemesi olması halinde hızlı bir anlaşmanın mümkün olduğunu söyledi.

Şemhani, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Eğer müzakerelerin temel meselesi İran tarafından nükleer silah yapılmaması ise, bu konu (Ali Hamaney) Lider'in fetvası ve İran'ın savunma doktriniyle uyumludur ve derhal bir anlaşmaya varılması mümkündür. (Dışişleri Bakanı) Dr. Arakçi, bu tür bir anlaşma için yeterli yetki ve desteğe sahiptir" ifadelerini kullandı.

Açıklama, İran ile ABD arasında Umman'ın arabuluculuğunda Cenevre'de sürdürülen dolaylı üçüncü tur temaslar devam ederken geldi. Taraflar, İran'ın nükleer programı ve yaptırımların kaldırılması başlıklarında ilerleme arayışını sürdürüyor. ABD geçen haziran ayında İran'ın nükleer tesislerine yönelik "Night Hammer" ismini verdiği bir operayon yürütmüş ve Tahran'ın nükleer programının tamamen yok edildiğini ileri sürmüştü.

Kaynak: ANKA

Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran ve ABD'den Nükleer Anlaşma Mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Öğrencilere söyletilenler infial yaratmıştı O görüntülere soruşturma Öğrencilere söyletilenler infial yaratmıştı! O görüntülere soruşturma
Abdullah Kavukcu yıldız ismi şimdiden açıkladı: Bir gün bize transfer olacak Abdullah Kavukcu yıldız ismi şimdiden açıkladı: Bir gün bize transfer olacak
Senegal’de Eşcinselliğe Cezalar Artıyor Senegal'de Eşcinselliğe Cezalar Artıyor
Polis merkezindeki cinayette kan donduran detay: Bıçağı babası peçeteye sarıp vermiş Polis merkezindeki cinayette kan donduran detay: Bıçağı babası peçeteye sarıp vermiş
Savaş uçakları için kara gün Dört bir yandan acı haberler geldi Savaş uçakları için kara gün! Dört bir yandan acı haberler geldi
Türkiye’nin en kurak ilçesine lapa lapa kar yağdı Türkiye'nin en kurak ilçesine lapa lapa kar yağdı

14:53
Ronaldo, İspanyol kulübünü satın aldı
Ronaldo, İspanyol kulübünü satın aldı
14:42
Dürbünü eline geçirip planı açıkladı: O ülkeyi tamamen yok edebiliriz
Dürbünü eline geçirip planı açıkladı: O ülkeyi tamamen yok edebiliriz
14:41
Bakan Şimşek: Ekonomik Güven Endeksi 100,7 ile eşik değeri aştı
Bakan Şimşek: Ekonomik Güven Endeksi 100,7 ile eşik değeri aştı
14:22
Bu bir ilk Gizlice aldıkları bu uçakla bölgede dengeleri altüst ettiler
Bu bir ilk! Gizlice aldıkları bu uçakla bölgede dengeleri altüst ettiler
13:56
Bir ilimiz bu olayı konuşuyor Çocuğunu hastanede çocuk özlemi çeken adama verdi
Bir ilimiz bu olayı konuşuyor! Çocuğunu hastanede çocuk özlemi çeken adama verdi
13:28
Dünya bu görüntüleri konuşuyor Dikkat çeken İstanbul detayı
Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Dikkat çeken İstanbul detayı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2026 15:11:03. #.0.4#
SON DAKİKA: İran ve ABD'den Nükleer Anlaşma Mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.