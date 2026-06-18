İran ve ABD Savaşın Sona Erdirilmesi İçin Dijital Mutabakat İmzaladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran ve ABD Savaşın Sona Erdirilmesi İçin Dijital Mutabakat İmzaladı

İran ve ABD Savaşın Sona Erdirilmesi İçin Dijital Mutabakat İmzaladı
18.06.2026 11:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran ve ABD liderleri, savaşın sona ermesi için mutabakatı dijital olarak imzaladı.

TAHRAN, 18 Haziran (Xinhua) -- İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın, iki ülke arasındaki savaşın sona erdirilmesine ilişkin mutabakat zaptını dijital olarak imzaladıklarını açıkladı.

Bekayi perşembe günü erken saatlerde devlet televizyonu IRIB TV'ye verdiği röportajda, imza töreninin cuma günü İsviçre'de yüz yüze düzenlenmesinin planlandığını, ancak daha sonra konunun daha ayrıntılı olarak incelenmesinin ardından mutabakat zaptının iki lider tarafından sanal olarak imzalanmasının daha iyi bir seçenek olduğuna karar verildiğini söyledi.

Mutabakat zaptının iki ülkenin en üst düzey yetkilileri tarafından dijital olarak imzalandığına dikkat çeken Bekayi, bu durumda "anlaşmayı ihlal etmenin bedelinin" daha yüksek olacağını belirtti.

Sözcü, bir tören düzenlemenin "pek uygun olmadığını" da ifade etti.

İran ile ABD arasındaki müzakerelerin ikinci aşamasının cuma günü İsviçre'de başlamasının planlandığını doğrulayan Bekayi, "Önümüzdeki saatlerde tarafların arabulucular aracılığıyla ne tür bir sonuca varacaklarını bekleyip görmemiz gerekecek" dedi.

Sözcü, İran için Lübnan'daki ateşkesin, İran'daki ateşkes kadar önemli olduğunu da vurguladı.

Kaynak: Xinhua

Amerika Birleşik Devletleri, Orta Doğu, Diplomasi, Politika, Güvenlik, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran ve ABD Savaşın Sona Erdirilmesi İçin Dijital Mutabakat İmzaladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ejderha Nefesi’ne Dikkat Ejderha Nefesi'ne Dikkat!
Tarladan servet fışkırdı Litresi 270 bin TL’den satılıyor Tarladan servet fışkırdı! Litresi 270 bin TL'den satılıyor
Kuşadası’nda Caretta Caretta Kaldırım Taşından Kurtarıldı Kuşadası'nda Caretta Caretta Kaldırım Taşından Kurtarıldı
Öldüren kumpir için komik tazminat Öldüren kumpir için komik tazminat
Milyonlarca araç sahibini tedirgin eden iddia yalanlandı Milyonlarca araç sahibini tedirgin eden iddia yalanlandı
2,5 milyon TL’ye araba aldı, gerçeği öğrenince dünyası başına yıkıldı 2,5 milyon TL'ye araba aldı, gerçeği öğrenince dünyası başına yıkıldı
İstanbul’da Su Kesintisi Uyarısı İstanbul'da Su Kesintisi Uyarısı
Avukatlar cüppeyi çıkartıp yerine uyuşturucu asmış Avukatlar cüppeyi çıkartıp yerine uyuşturucu asmış
Kuralar çekildi RAMS Başakşehir’in Avrupa’daki rakibi belli oldu Kuralar çekildi! RAMS Başakşehir'in Avrupa'daki rakibi belli oldu

11:22
Evli kadınla basıldığı iddia edilmişti İşte o vali yardımcısının atandığı ilimiz
Evli kadınla basıldığı iddia edilmişti! İşte o vali yardımcısının atandığı ilimiz
11:17
Fenerbahçe’den son dakika teknik direktör açıklaması
Fenerbahçe'den son dakika teknik direktör açıklaması
11:08
Mert Hakan Yandaş kimseyi bulamayınca Nilüfer’e sarıldı
Mert Hakan Yandaş kimseyi bulamayınca Nilüfer'e sarıldı
11:07
AK Parti kaynakları en düşük emekli maaşı için rakam verdi
AK Parti kaynakları en düşük emekli maaşı için rakam verdi
11:02
CHP’de ihraç sırası belediye başkanlarına mı geldi Kapsamlı inceleme başlıyor
CHP'de ihraç sırası belediye başkanlarına mı geldi? Kapsamlı inceleme başlıyor
10:58
Aspendos’ta Nehir Tanrısı Mozaiği Bulundu
Aspendos'ta Nehir Tanrısı Mozaiği Bulundu
10:54
Yanlış bacak ameliyatı: 2 yıl sonra adli tıp raporuyla kanıtlandı
Yanlış bacak ameliyatı: 2 yıl sonra adli tıp raporuyla kanıtlandı
10:34
Okullarda mezuniyet çılgınlığı zirve yaptı
Okullarda mezuniyet çılgınlığı zirve yaptı
09:50
Pezeşkiyan’ın fotoğrafında dikkat çeken detay Belgede Trump’ın imzası da yer aldı
Pezeşkiyan'ın fotoğrafında dikkat çeken detay! Belgede Trump'ın imzası da yer aldı
09:11
İpsala Gümrük Kapısı’nda piyasa değeri 3 milyar TL olan uyuşturucu ele geçirildi
İpsala Gümrük Kapısı'nda piyasa değeri 3 milyar TL olan uyuşturucu ele geçirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2026 12:08:36. #7.13#
SON DAKİKA: İran ve ABD Savaşın Sona Erdirilmesi İçin Dijital Mutabakat İmzaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.