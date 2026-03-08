İHA saldırı sonrası kritik temas! Pezeşkiyan ve Aliyev telefonda görüştü - Son Dakika
İHA saldırı sonrası kritik temas! Pezeşkiyan ve Aliyev telefonda görüştü

İHA saldırı sonrası kritik temas! Pezeşkiyan ve Aliyev telefonda görüştü
08.03.2026 23:26
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Nahçıvan'a İran tarafından düzenlenen İHA saldırısı sonrası kritik bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede iki lider, olayın araştırılmasına dair ortak bir görüş belirtti.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlenen saldırıyı görüştü.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Aliyev'i telefonla arayan Pezeşkiyan, Aliyev'in Ayetullah Ali Hamaney başta olmak üzere çok sayıda sivilin hayatını kaybetmesi dolayısıyla İran'ın Bakü Büyükelçiliğini ziyaret ederek taziyelerini iletmesi ve İran'a insani yardım sağlama yönündeki niyeti nedeniyle teşekkür etti.

SALDIRI SONRASI KRİTİK TEMAS

Pezeşkiyan ayrıca, İran'ın Nahçıvan'a düzenlenen İHA saldırısıyla bağlantılı olmadığını belirterek, söz konusu hadisenin araştırılacağını bildirdi.

Aliyev de İran'da yaşanan son olaylarda çok sayıda sivilin hayatını kaybetmesi nedeniyle bir kez daha başsağlığı dileklerini iletti.

Nahçıvan'a düzenlenen İHA saldırısına değinen Aliyev, olayın araştırılması gerektiğini vurguladı. Aliyev ve Pezeşkiyan, Azerbaycan ile İran'ın ortak ekonomik projelerine ilişkin de görüş alışverişinde bulundu.

NAHÇIVAN'A İHA SALDIRISI

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne 5 Mart'ta İran topraklarından İHA'larla saldırılar düzenlendiğini duyurmuştu.

İHA'lardan biri Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki uluslararası havalimanına, diğeri ise Şekerabad köyündeki okul binasının yakınına düşmüştü. Saldırılarda havalimanı binası zarar görmüş ve 4 sivil yaralanmıştı.

İran'ın Bakü Büyükelçisi Mücteba Dermiçilu, Dışişleri Bakanlığına çağrılmış ve protesto notası verilmişti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, saldırıları "terör eylemi" olarak nitelendirmiş ve misilleme eylemleri hazırlayıp uygulamaları için orduya talimat vermişti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, saldırıyla "bağlantılarının olmadığını, ülkesini suçlamak için İsrail tarafından yapıldığını" iddia etmişti.

Kaynak: AA

