İran ve Ermenistan arasında 19 mutabakat zaptı imzalandı - Son Dakika
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İran ve Ermenistan arasında 19 mutabakat zaptı imzalandı

İran ve Ermenistan arasında 19 mutabakat zaptı imzalandı

İran ve Ermenistan arasında ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen İran-Ermenistan Ekonomi Ortak Komisyonu'nun 18'inci oturumunda, 19 alanda işbirliğini içeren mutabakat zaptı imzalandı. İmza törenine Ermenistan Başbakan Yardımcısı Mher Grigoryan ve İran Bütçe ve Planlama Kurumu Başkanı Davud Menzur da katıldı.

15.02.2024 12:55  Güncelleme: 12:57
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İran ve Ermenistan arasında ekonomik ilişkilerinin geliştirilmesi kapsamında, 19 mutabakat zaptı imzalandığı bildirildi.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, İran-Ermenistan Ekonomi Ortak Komisyonu'nun 18'inci oturumu düzenlendi.

Başkent Tahran'da 2 gün süren görüşmelerin sonucunda iki ülke temsilcileri 19 alanda işbirliğini içeren mutabakat zaptını imzaladı.

İçeriğine ilişkin detay verilmeyen anlaşmaların imza törenine, Ermenistan Başbakan Yardımcısı Mher Grigoryan ile İran Bütçe ve Planlama Kurumu Başkanı Davud Menzur da katıldı.

Kaynak: AA

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