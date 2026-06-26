İran ve Güney Kore\'den Diplomatik Görüşme

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Hyun ile bölgesel meseleler ve iki ülke ilişkileri hakkında görüş alışverişinde bulundu.

İran Dışişleri Bakanı'nın resmi Telegram hesabına göre Erakçi ile Hyun telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Erakçi mevkidaşına, İran ile ABD arasında imzalanan mutabakat zaptı ve mutabakatta yer alan maddelerin uygulanması sürecine ilişkin bilgi verdi.

Hyun ise ülkesinin, mutabakat zaptının imzalanmasından duyduğu memnuniyeti ileterek, bölgede barış ve istikrarın korunmasını ve denizlerdeki güvenli geçişi amaçlayan diplomatik süreçleri desteklediklerini söyledi.

Taraflar ayrıca, iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesinin önemine vurgu yaptı.