İran ve Irak Liderlerinden Suriye Üzerine Görüşme

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Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Suriye ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Irak Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Sudani ile Pezeşkiyan telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede özellikle Suriye'de yaşanan son olaylar ve bölgesel gelişmelerle İsrail'in Gazze Şeridi'nde sivillere yönelik işlediği suçlar ele alındı.

İki lider, Gazze'deki savaşı durdurmak ve Suriye'deki durumun bölgenin güvenlik ve istikrarını tehdit edecek şekilde kötüleşmesini önlemek için bölgedeki tüm ülkeler arasında çabaların sürdürülmesi ve koordine edilmesinin önemini vurguladı.

Irak Başbakanı Sudani, dün Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed ile bugün de Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Suriye'deki gelişmeleri görüşmüştü.