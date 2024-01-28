 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İran ve Katar Dışişleri Bakanları, ikili ilişkiler ile Gazze'deki son gelişmeleri görüştü - Son Dakika
Üye Girişi

İran ve Katar Dışişleri Bakanları, ikili ilişkiler ile Gazze'deki son gelişmeleri görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ikili ilişkilerin yanı sıra Gazze ve bölgedeki son gelişmeleri değerlendirdi.

İran ve Katar Dışişleri Bakanları, ikili ilişkiler ile Gazze\'deki son gelişmeleri görüştü
28.01.2024 - 06:03,
Abone Ol

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ikili ilişkilerin yanı sıra Gazze ve bölgedeki son gelişmeleri değerlendirdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Abdullahiyan ile Katarlı mevkidaşı Al Sani telefonda görüştü.

İki bakan, ikili ilişkiler ile Gazze ve bölgedeki son gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Abdullahiyan ile Al Sani, Filistin'deki son gelişmelere ilişkin, aktivistlerin genelinin savaşın durdurulması ve siyasi çözüme odaklanılması gerektiğine inandığını ifade etti.

Al Sani, Katar ve İran arasında gelişen ilişkilerin olumlu olduğunu söyledi.

İran'ın nükleer faaliyetleri nedeniyle Güney Kore'de bloke edilen, daha sonra blokesi kaldırılarak Katar'daki bankalara aktarılan döviz varlıklarına ilişkin Doha ve Washington'un mevcut anlaşmaya bağlı olduğunu ifade eden Al Sani, söz konusu anlaşma çerçevesinde hareket edildiğini kaydetti.

Al Sani, İran ile Katar merkez bankaları arasındaki anlaşmaya göre uygulama adımlarının sürdüğünü dile getirdi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Gazze, Katar, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran ve Katar Dışişleri Bakanları, ikili ilişkiler ile Gazze'deki son gelişmeleri görüştü - Son Dakika


08:24
Çakar lamba kullanan 807 sürücüye 5 milyon 196 bin lira para cezası uygulandı Çakar lamba kullanan 807 sürücüye 5 milyon 196 bin lira para cezası uygulandı
08:15
Oyuncu Sema Öztürk, Kızılcık Şerbeti'nin kadrosuna katıldı Oyuncu Sema Öztürk, Kızılcık Şerbeti'nin kadrosuna katıldı
06:03
İstanbul'da kuaföre silahlı saldırı! 17 yaşındaki genç bacağından yaralandı, polis saldırganın peşinde İstanbul'da kuaföre silahlı saldırı! 17 yaşındaki genç bacağından yaralandı, polis saldırganın peşinde
00:44
Sabiha Gökçen-Riyad seferi yapan uçak, kargo bölümünden gelen sesler üzerine acil iniş yaptı Sabiha Gökçen-Riyad seferi yapan uçak, kargo bölümünden gelen sesler üzerine acil iniş yaptı
23:34
AK Parti'nin Şanlıurfa ilçe belediye başkan adayları netleşti AK Parti'nin Şanlıurfa ilçe belediye başkan adayları netleşti
23:33
La Liga alev alev! 8 gollü çılgın maçın kazananı Villarreal La Liga alev alev! 8 gollü çılgın maçın kazananı Villarreal
22:57
Polislerin içinde bulunduğu otomobil tıra çarptı: 1 ölü, 2 yaralı Polislerin içinde bulunduğu otomobil tıra çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
22:54
AK Parti'nin Diyarbakır adayı Mehmet Halis Bilden ile simitçi çocuğun ilginç diyaloğu AK Parti'nin Diyarbakır adayı Mehmet Halis Bilden ile simitçi çocuğun ilginç diyaloğu

Son Dakika
08:24 Çakar lamba kullanan 807 sürücüye 5 milyon 196 bin lira para cezası uygulandı
08:15 Oyuncu Sema Öztürk, Kızılcık Şerbeti'nin kadrosuna katıldı
06:03 İstanbul'da kuaföre silahlı saldırı! 17 yaşındaki genç bacağından yaralandı, polis saldırganın peşinde
00:44 Sabiha Gökçen-Riyad seferi yapan uçak, kargo bölümünden gelen sesler üzerine acil iniş yaptı
23:34 AK Parti'nin Şanlıurfa ilçe belediye başkan adayları netleşti
23:33 La Liga alev alev! 8 gollü çılgın maçın kazananı Villarreal
22:57 Polislerin içinde bulunduğu otomobil tıra çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
22:54 AK Parti'nin Diyarbakır adayı Mehmet Halis Bilden ile simitçi çocuğun ilginç diyaloğu
22:30 Volkan Demirel: Hatayspor'u ağzına alanlar dikkat etsinler etmeyen varsa, ben ettireceğim
21:52 İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği geçici olarak askıya alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2024 08:55:40. #1.11#
SON DAKİKA: İran ve Katar Dışişleri Bakanları, ikili ilişkiler ile Gazze'deki son gelişmeleri görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement