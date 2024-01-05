İran ve Katar, İsrail\'in suikastı ve terör saldırıları hakkında istişarelerde bulundu

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Katarlı mevkidaşı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile İsrail'in Lübnan'da Hamas liderlerinden Salih el-Aruri'ye düzenlediği suikast ile İran'ın Kirman eyaletinde 89 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırılarıyla ilgili istişarelerde bulundu.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Abdullahiyan, Katar Dışişleri Bakanı Al Sani ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde son günlerde meydana gelen bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Al Sani, Kirman'daki terör saldırıları nedeniyle mevkidaşı Abdullahiyan'a ülkesi adına taziye mesajını iletti.

İki bakan, İsrail'in Lübnan'da Hamas liderlerinden Salih el-Aruri'ye düzenlediği suikastın ateşkes ve esirlerin serbest bırakılmasına ilişkin müzakerelere olumsuz etkilerini ve Babu'l Mendeb ve Kızıl Deniz'deki son gelişmeleri değerlendirdi.

Abdullahiyan ile Al Sani, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarının bir an önce durdurulması, zorunlu göçün önlenmesi ve Gazze Şeridi'ne kesintisiz insani yardım ulaştırılmasının gerekliliğini vurguladı.