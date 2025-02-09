İran ve Mısır'dan Gazze'ye Destek - Son Dakika
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İran ve Mısır'dan Gazze'ye Destek

İran ve Mısır, ABD'nin Gazze'deki Filistinlilere yönelik zorla yerinden etme planına karşı çıktı.

09.02.2025 00:16
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İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Mısırlı mevkidaşı Bedr Abdulati, ABD yönetiminin, Gazze'deki Filistinlileri zorla yerinden etme planına karşı ülkelerinin tutumlarını yineledi.

İran Dışişleri Bakanlığının yazılı açıklamasına göre, Erakçi ile Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, telefonda görüştü.

Görüşmede, Filistin'deki durum başta olmak üzere bölgedeki gelişmeler ve ikili ilişkiler ele alındı.

Mısır'ın, Filistin halkının meşru haklarını destekleme konusundaki tutumuna değinen Erakçi, ABD yönetiminin, Gazze'deki Filistinlileri zorla yerinden etme planının Filistin'i "sömürgeci bir şekilde yok etme komplosunun bir parçası" ve "bölgenin istikrar ve güvenliğine yönelik ciddi bir tehdit" olarak niteledi.

İslam ülkelerinin bu plana karşı tutarlı ve kararlı bir tavır sergilemesinin zorunlu olduğunu belirten Erakçi, bu konuyu görüşmek için İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyelerinin acilen olağanüstü toplantıya çağrılması gerektiğini ifade etti.

Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati de Gazze halkını topraklarını terk etmeye zorlama girişimini kabul edilemez olarak nitelendirdi.

İİT'nin acil toplantıya çağrılması önerisini memnuniyetle karşılayan Abdulati, bu konuda İslam ülkeleri arasında kapsamlı istişarelerin yapılmasının gerekliliğini vurguladı.

Kaynak: AA

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