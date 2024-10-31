İran ve Mısır'dan İsrail'e Tepki - Son Dakika
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İran ve Mısır'dan İsrail'e Tepki

İran ve Mısır, bölgedeki durumu 'tehlikeli' bularak, Gazze ve Lübnan'da ateşkes çağrısında bulundu.

31.10.2024 06:46
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İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Mısırlı mevkidaşı Bedr Abdulati, İsrail'in saldırganlığından kaynaklanan bölgedeki durumu "tehlikeli" olarak nitelendirerek, Gazze ve Lübnan'daki saldırıların acilen durdurulması çağrısında bulundu.

İran Dışişleri Bakanlığının yazılı açıklamasına göre, Erakçi ile Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, bölgesel gelişmeler ve ikili ilişkileri telefonda görüştü.

Görüşmede bölgedeki durumu "tehlikeli" olarak nitelendiren iki bakan, İslam ülkeleri başta olmak üzere uluslararası toplumun Lübnan ve Gazze'de ateşkes sağlanması için "acil ve etkili" çaba göstermesinin gerektiğini vurguladı.

Ayrıca iki bakan, İranlı ve Mısırlı liderlerin geçen hafta Rusya'da düzenlenen BRICS Zirvesi'nde yaptıkları görüşme başta olmak üzere iki ülke arasında son aylarda yürütülen olumlu müzakerelerden duydukları memnuniyeti dile getirerek, bu görüşmelerin iki ülkenin çıkarları doğrultusunda sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı.

Kaynak: AA

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