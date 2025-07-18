İran ve Mısır'dan Suriye Görüşmesi

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Suriye başta olmak üzere bölgedeki son gelişmeleri ele aldı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Erakçi, Mısırlı mevkidaşı ile telefonda görüştü.

Bölgesel gelişmelerin ele alındığı görüşmede Erakçi, Suriye'deki son gelişmeler, İsrail'in Suriye ve Lübnan'a saldırıları ile Gazze'deki soykırımın devam etmesinden duyduğu endişeyi dile getirdi.

Erakçi, "bölgenin istikrarını ve güvenliğini bozan İsrail'in saldırgan ve yayılmacı politikalarına karşı" bölge ülkelerinin koordineli bir şekilde hareket etmelerinin gerekliliğini ifade etti.

Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati de ülkesinin Suriye'nin toprak bütünlüğünü destekleme, tüm azınlıkların haklarını koruma ve ülkeyi bölme girişimlerine karşı koyma konusundaki tutumunu vurguladı.