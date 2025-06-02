İran ve Mısır İlişkilerinde İstişareler

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Kahire'de Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile ikili ilişkiler ile bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele aldı.

İran resmi ajansı IRNA'ya göre, Kahire'ye giden İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından kabul edildi.

İkili ilişkiler ile önemli bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alındığı belirtilen görüşmede, Erakçi, son aylarda iki ülke yetkilileri arasındaki temas ve görüşmelerin güçlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İran ve Mısır gibi iki önemli ülke arasında bölgedeki güncel hassas gelişmeler konusunda yapılan istişare ve işbirliğini "faydalı ve yapıcı" olarak değerlendiren Erakçi, bu istişarelerin sürdürülmesinin önemini vurguladı.

İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırıma da değinen Erakçi, Tel Aviv'in Gazze'deki suçlarının engellenmesi ve Lübnan ile Suriye'deki saldırı ve işgallerinin durdurulması için İslam ülkelerinin ortak ve etkili adımlar atması gerektiğini belirtti.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi de iki ülke arasındaki yakın istişarelerin sürdürülmesinin ve ikili ilişkilerin karşılıklı çıkar ve saygı temelinde geliştirilmesinin önemini ifade etti.

Mısır'ın Gazze'deki soykırım ve katliamı durdurma yönündeki çaba gösterdiğini dile getiren Sisi, ülkesinin bölgedeki gerginliğin tırmanmasını kontrol altına alma ve engelleme, barışı sağlama ve İslam ülkelerinin çıkarlarını güvence altına alma noktasındaki pozisyonunu vurguladı.

Görüşmede ayrıca Erakçi, İran ve ABD arasındaki görüşme süreci hakkında Mısır Cumhurbaşkanı'na bilgi verdi.