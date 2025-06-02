İran ve Mısır İlişkilerinde İstişareler - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İran ve Mısır İlişkilerinde İstişareler

02.06.2025 15:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Dışişleri Bakanı Erakçi, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeleri görüştü.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Kahire'de Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile ikili ilişkiler ile bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele aldı.

İran resmi ajansı IRNA'ya göre, Kahire'ye giden İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından kabul edildi.

İkili ilişkiler ile önemli bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alındığı belirtilen görüşmede, Erakçi, son aylarda iki ülke yetkilileri arasındaki temas ve görüşmelerin güçlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İran ve Mısır gibi iki önemli ülke arasında bölgedeki güncel hassas gelişmeler konusunda yapılan istişare ve işbirliğini "faydalı ve yapıcı" olarak değerlendiren Erakçi, bu istişarelerin sürdürülmesinin önemini vurguladı.

İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırıma da değinen Erakçi, Tel Aviv'in Gazze'deki suçlarının engellenmesi ve Lübnan ile Suriye'deki saldırı ve işgallerinin durdurulması için İslam ülkelerinin ortak ve etkili adımlar atması gerektiğini belirtti.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi de iki ülke arasındaki yakın istişarelerin sürdürülmesinin ve ikili ilişkilerin karşılıklı çıkar ve saygı temelinde geliştirilmesinin önemini ifade etti.

Mısır'ın Gazze'deki soykırım ve katliamı durdurma yönündeki çaba gösterdiğini dile getiren Sisi, ülkesinin bölgedeki gerginliğin tırmanmasını kontrol altına alma ve engelleme, barışı sağlama ve İslam ülkelerinin çıkarlarını güvence altına alma noktasındaki pozisyonunu vurguladı.

Görüşmede ayrıca Erakçi, İran ve ABD arasındaki görüşme süreci hakkında Mısır Cumhurbaşkanı'na bilgi verdi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Dış Politika, Orta Doğu, Diplomasi, Politika, Güncel, Kahire, Dünya, Mısır, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran ve Mısır İlişkilerinde İstişareler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mezarlıkta bulunan bebeğin annesi üniversite öğrencisi çıktı İfadesi pes dedirtti Mezarlıkta bulunan bebeğin annesi üniversite öğrencisi çıktı! İfadesi pes dedirtti
İSTAÇ Genel Müdürü tutuklu bulunduğu cezaevinde rahatsızlandı İSTAÇ Genel Müdürü tutuklu bulunduğu cezaevinde rahatsızlandı
Eda Ece’nin kızı büyüdü İşte Mina İpek’in son hali Eda Ece'nin kızı büyüdü! İşte Mina İpek'in son hali
Olaylı maça devlet el koydu Olaylı maça devlet el koydu
İşte Türk yolcuların yeni gözdesi Talep patlaması var İşte Türk yolcuların yeni gözdesi! Talep patlaması var
Fenerbahçe, Hande Baladın’ı transfer etti Fenerbahçe, Hande Baladın'ı transfer etti
İzmir’deki grev krizinde kim haklı İzmir'deki grev krizinde kim haklı?
Akaryakıt fiyatlarına çifte indirim geliyor Tabelada büyük değişiklik olacak Akaryakıt fiyatlarına çifte indirim geliyor! Tabelada büyük değişiklik olacak
Bonservis rekoru kıracak İşte Fenerbahçe’nin yeni forveti Bonservis rekoru kıracak! İşte Fenerbahçe'nin yeni forveti
Sofraların vazgeçilmezi böyle taşındı, ekipler hemen imha etti Sofraların vazgeçilmezi böyle taşındı, ekipler hemen imha etti
Tatilden dönen çift evlerinde yarı çıplak yabancı buldu Tatilden dönen çift evlerinde yarı çıplak yabancı buldu

11:09
Erdoğan mı Yavaş mı İmamoğlu mu İşte cumhurbaşkanlığı seçimi anketinden çıkan sonuç
Erdoğan mı Yavaş mı İmamoğlu mu? İşte cumhurbaşkanlığı seçimi anketinden çıkan sonuç
10:06
5 aylık enflasyon farkına göre memur ve emeklinin zam oranları
5 aylık enflasyon farkına göre memur ve emeklinin zam oranları
09:58
Mayıs ayı enflasyonu belli oldu
Mayıs ayı enflasyonu belli oldu
15:32
Üniversiteyi birincilikle bitiren gencin sözleri alandakileri ayağa kaldırdı
Üniversiteyi birincilikle bitiren gencin sözleri alandakileri ayağa kaldırdı
15:30
Tatil fotoğrafları Real Madrid’de şok etkisi yarattı: Dünya Arda Güler’e henüz hazır değil
Tatil fotoğrafları Real Madrid'de şok etkisi yarattı: Dünya Arda Güler'e henüz hazır değil
15:21
Ünlü çete lideri, İspanya’da bir tetikçi tarafından öldürüldü
Ünlü çete lideri, İspanya'da bir tetikçi tarafından öldürüldü
15:21
Ünlü oyuncu Devin Harjes, 41 yaşında hayatını kaybetti
Ünlü oyuncu Devin Harjes, 41 yaşında hayatını kaybetti
15:20
Türkiye’nin tahıl ambarında korkutan görüntü Tarla baştan başa yarıldı
Türkiye'nin tahıl ambarında korkutan görüntü! Tarla baştan başa yarıldı
15:19
İlk görüşme gerçekleşti Galatasaray’ın eski yıldızı Beşiktaş’a imzayı atıyor
İlk görüşme gerçekleşti! Galatasaray'ın eski yıldızı Beşiktaş'a imzayı atıyor
15:18
Belediye mi işçiler mi CHP lideri Özel, İzmir’deki grev için tarafını seçti
Belediye mi işçiler mi? CHP lideri Özel, İzmir'deki grev için tarafını seçti
15:17
İlk 50’de tek Türk takımı UEFA güncel sıralamayı açıkladı
İlk 50'de tek Türk takımı! UEFA güncel sıralamayı açıkladı
15:10
İş insanı Uğur Yurdakul kızının ölümüne 2 ay dayanabildi
İş insanı Uğur Yurdakul kızının ölümüne 2 ay dayanabildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2025 11:52:02. #7.13#
SON DAKİKA: İran ve Mısır İlişkilerinde İstişareler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.