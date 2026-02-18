İran ve Rusya'dan Güçlü İşbirliği Vurgusu

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Rusya ile imzalanan uzun vadeli stratejik işbirliği anlaşmasının tüm alanlarda uygulama sürecinin hızla ve kararlılıkla sürdürüldüğünü ifade etti.

İran resmi haber ajansı IRNA'nın haberine göre, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Rusya Enerji Bakanı Sergey Tsivilev ve beraberindeki heyeti başkent Tahran'da kabul etti.

Görüşmede Tahran-Moskova ilişkilerinin yeni işbirliği döneminde "mükemmel ve gelişen" bir seviyede olduğunu belirten Pezeşkiyan, ikili etkileşimlerin hızlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İki ülke arasındaki uzun vadeli stratejik işbirliği anlaşmasını güçlü, hızlı ve hassas biçimde uygulamaya kararlı olduklarını vurgulayan Pezeşkiyan, özellikle ulaşım, enerji, petrol ve doğal gaz, tarım, savunma ve güvenlik başta olmak üzere mutabık kalınan alanlarda uygulama sürecinin devam ettiğini kaydetti.

İran Cumhurbaşkanı, özellikle transit koridor projelerinin tamamlanmasının ikili ilişkilerde yeni bir sıçrama sağlayacağını belirterek, bölge ülkelerinin sorunlarını bölge dışı aktörlerin müdahalesine ihtiyaç duymadan çözmesi gerektiğini ifade etti.

Rus Bakan Tsivilev ise Devlet Başkanı Vladimir Putin'in selamlarını Pezeşkiyan'a ileterek, iki ülke arasında gerçekleştirilen 19. Ortak Ekonomik İşbirliği Komisyonu toplantısının sonuçlarını olumlu ve verimli olarak nitelendirdi.

Rusya'nın İran ile kapsamlı ve stratejik işbirliğini sürdürme konusundaki kararlılığını yineleyen Tsivilev, Rusya Devlet Başkanı Putin'in, İran ile ilişkilerine büyük önem verdiğini dile getirerek, "İran ile Rusya arasındaki stratejik ilişkileri kimsenin bozamayacağını vurguluyoruz." dedi.