İran ve Rusya Ekonomik İşbirliği Toplantısı Tahran'da Başladı

16.02.2026 13:43
İran ve Rusya arasındaki 19. Ekonomik İşbirliği Ortak Komisyonu toplantısı Tahran'da başladı.

İran devlet televizyonuna göre, başkent Tahran'da düzenlenen toplantıya İran ve Rusya'dan üst düzey yetkililer katılım gösteriyor.

Ortak Komisyonun 19. toplantısı kapsamındaki ticaret, enerji, ulaşım, finans ve bankacılık, barışçıl nükleer enerji, sağlık ve diğer ekonomik sektörlerdeki öncelikli proje ve anlaşmalar, 16-17 Şubat'ta düzenlenecek uzman oturumlarında gözden geçirilecek. Daha sonra hazırlanan nihai işbirliği belgeleri ise toplantının son günü 18 Şubat'ta imzalanacak.

İran Petrol Bakanlığı Uluslararası İlişkiler ve Ticaretten Sorumlu Bakan Yardımcısı Ali Muhammed Musevi, Komisyonun açılışında yaptığı konuşmada, "İran, 19. Ortak Komisyon toplantısının, heyetlerin müzakerelerindeki ilerlemeyi kaydetmek ve ortak bir belge taslağı hazırlamak için bir fırsat olduğunu düşünüyor." dedi.

Musevi, "İran ile Rusya arasındaki ilişkiler karşılıklı saygı, ortak çıkarlar ve bölgesel ve uluslararası gelişmelere ilişkin uyumlu bir bakış açısına dayanmaktadır ve son yıllarda giderek artan ve yapıcı bir eğilim göstermiştir. İran, komisyonun bu oturumunu, heyetlerin müzakerelerindeki ilerlemeyi kaydetmek ve ortak bir belge taslağı hazırlamak için bir fırsat olarak değerlendirmektedir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Diplomasi, Ekonomi, Tahran, Finans, Ulaşım, Enerji, Güncel, Rusya, İran, Son Dakika

