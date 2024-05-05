İran ve Suudi Arabistan, bölgesel gelişmeler ve ilişkileri ele aldı - Son Dakika
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İran ve Suudi Arabistan, bölgesel gelişmeler ve ilişkileri ele aldı

İran ve Suudi Arabistan, bölgesel gelişmeler ve ilişkileri ele aldı

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Suudi Arabistanlı mevkidaşı Faysal bin Ferhan, Gazze'deki durum başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ile iki ülke arasındaki ilişkileri ele aldı. İki bakan, ilişkilerin iyi yönde ilerlediğini belirterek, ortak ekonomik ve ticari işbirliğinin önemine vurgu yaptı. Ayrıca iş vizesi verilmesinin kolaylaştırılması ve karşılıklı direkt uçuşların sağlanması konusunda fikir birliğine vardılar. Abdullahiyan, İsrail'in Şam'daki konsolosluk binasına saldırısını kınayarak, ülkesinin İsrail'deki askeri hedeflere yaptığı saldırıya ilişkin bilgi verdi. Gazze'deki savaşın durdurulması için ortak çaba gösterilmesi gerektiğini vurgulayan Abdullahiyan, Filistin halkının kendi kaderine karar vermesi gerektiğine inandıklarını ifade etti. Bin Ferhan ise Suudi Arabistan'ın Filistin halkının haklarını koruma ve bağımsız bir Filistin devleti kurma çabalarına vurgu yaparak, İsrail'in Şam'daki İran konsolosluk binasına saldırısını kınadı ve iletişimin devam etmesi gerektiğini belirtti.

05.05.2024 02:09
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İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Suudi Arabistanlı mevkidaşı Faysal bin Ferhan, Gazze'deki durum başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ile iki ülke arasındaki ilişkileri ele aldı.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 15. İslam Zirvesi sırasında Gambiya'nın başkenti Banjul'da, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile bir araya geldi.

Görüşmede iki bakan, Tahran ve Riyad arasındaki ilişkilerin iyi yönde ilerlediğini belirterek, iki ülkenin ortak ekonomik ve ticari işbirliğinin önemine işaret etti.

Abdullahiyan ile Bin Ferhan, iş vizesi verilmesinin kolaylaştırılması ve karşılıklı direkt uçuşların sağlanması konusunda fikir birliğine vardı.

İsrail'in, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına saldırısını "terör eylemi" olarak nitelendiren Abdullahiyan, ülkesinin buna karşılık İsrail'deki askeri hedeflere yaptığı saldırıya ilişkin bilgi verdi.

Abdullahiyan, Filistin halkının haklarını güvence altına alan her türlü anlaşmaya ülkesinin destek verdiğini dile getirerek, "Filistin'in kaderine Filistinlilerin kendilerinin karar vermesi gerektiğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Gazze'deki savaşın durdurulması için ortak çaba gösterilmesi gerektiğini söyleyen Abdullahiyan, "Bölgede istikrar ve güvenliğin sağlanmasının, savaşın durdurulmasının tüm bölge ülkelerinin faydasına olduğuna inanıyoruz." diye konuştu.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan da Tahran ve Riyad arasında bölgesel ve uluslararası alanda sürekli istişare ve etkileşimin olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, iki ülke liderinin ilişkilerde derinleşme yönündeki iradesinin önemli olduğunu ifade etti.

Riyad'ın bölgedeki gelişmelere ilişkin yaklaşımına değinen Bin Ferhan, ülkesinin Filistin halkının haklarının korunması ve bağımsız bir Filistin devleti kurulması yönündeki çabalarına vurgu yaptı.

Bin Ferhan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bölgedeki savaş benzeri planlarına karşı durmak için Suudi Arabistan ve İran arasındaki iletişimin devam etmesi gerektiğini belirtti.

Ülkesinin, İsrail'in Şam'daki İran konsolosluk binasına saldırısını kınadığını hatırlatan Bin Ferhan, böyle bir saldırının hiçbir şekilde kabul edilebilir olmadığını belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İran ve Suudi Arabistan, bölgesel gelişmeler ve ilişkileri ele aldı - Son Dakika

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