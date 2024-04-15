İran ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Son Gelişmeleri Değerlendirdi

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İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, bölgedeki son gelişmeleri değerlendirdi.

Dışişleri bakanlığından yapılan açılamaya göre, Abdullahiyan ile Bin Ferhan telefonda görüştü.

Abdullahiyan, İsrail'in, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına saldırısının hukuki ve uluslararası takibi için ülkesinin son iki haftada yürüttüğü diplomatik çabalara değinerek ABD ve iki Avrupa ülkesinin karşı çıkması sonucunda İsrail'in kınanması konusunda harekete geçilmediğini ifade etti.

Suriye'nin başkenti Şam'daki İran konsolosluk binasına yapılan saldırıya cevap olarak İsrail'e saldırı düzenlediklerini belirten Abdullahiyan, bunun Birleşmiş Milletler kuralları uyarınca "meşru savunma" çerçevesinde gerçekleştirildiğini söyledi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Bin Ferhan da iki ülke arasındaki bölgesel ve uluslararası iş birliğinin genişletilmesi ile bölgenin istikrar ve güvenliğe olan ihtiyacını dile getirdi.

İran ve Suudi Arabistan dışişleri bakanları iki ülke arasındaki istişarelerin devam edeceğini vurguladı.

İran-İsrail gerilimi

İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.

İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu.

İsrail de İran'ın saldırılarına karşılık vereceğini bildirmişti.

İran dün İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmış, bazı askeri hedeflerin vurulduğunu açıklamıştı.

İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini belirtmişti.