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İran ve Umman Dışişleri Bakanları Filistin'deki Son Gelişmeleri Görüştü - Son Dakika
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İran ve Umman Dışişleri Bakanları Filistin'deki Son Gelişmeleri Görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Ummanlı mevkidaşı Bedr bin Hamed el-Busaidi, Filistin'deki son gelişmeler ile ikili ilişkileri ele aldı. İki bakan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Umman Sultanı Heysem bin Tarık tarafından imzalanan anlaşmaların uygulanmasını değerlendirdi.

İran ve Umman Dışişleri Bakanları Filistin\'deki Son Gelişmeleri Görüştü
21.12.2023 - 13:46,
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İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Ummanlı mevkidaşı Bedr bin Hamed el-Busaidi, Filistin'deki son gelişmeler ile ikili ilişkileri ele aldı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Abdullahiyan ile Umman Dışişleri Bakanı Busaidi telefonda görüştü.

Açıklamada iki bakanın, Filistin'deki son gelişmeler ile ikili ilişkiler hakkında istişarede bulunduğu belirtildi.

İki ülke arasında çeşitli alanlarda devam eden görüşme ve temaslara işaret eden Abdullahiyan ile Busaidi, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Umman Sultanı Heysem bin Tarık tarafından imzalanan anlaşmaların uygulanmasını değerlendirdi.

Abdullahiyan, İsrail'in Gazze ve Filistin halkına karşı işlediği "savaş suçlarını" kınayarak, İsrail'in Gazze'deki "soykırıma sorgusuz sualsiz verdiği destek" nedeniyle ABD'nin uluslararası düzeyde sorumlu olduğunu belirtti.

Umman Dışişleri Bakanı Busaidi de Gazze'de kalıcı bir ateşkesin sağlanması, geniş insani yardımların gönderilmesi ve uluslararası toplumun bu amaçla etkili eylemlerde bulunması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA
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