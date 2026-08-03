İran ve Umman Hürmüz Boğazı'nda Son Aşamada - Son Dakika
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İran ve Umman Hürmüz Boğazı'nda Son Aşamada

İran ve Umman Hürmüz Boğazı\'nda Son Aşamada
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İran Dışişleri Bakanı Erakçi, Umman'la Hürmüz Boğazı görüşmelerinde sona yaklaşıldığını açıkladı. Sözcü Bekayi, anlaşmanın boğazın açılıp kapanmasıyla ilgili olmadığını, yeni bir rota belirleneceğini belirtti. Görüşmeler, ABD-İsrail saldırıları sonrası artan gerilim ortamında sürüyor.

TAHRAN, 3 Ağustos (Xinhua) -- İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, Umman'la Hürmüz Boğazı'na ilişkin görüşmelerde son aşamaya geldiklerini söyledi.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'nın bildirdiğine göre, Erakçi pazar günkü kabine toplantısında, görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini belirterek, görüşmelerin tamamlanmak üzere olduğunu açıkladı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi de aynı gün devlet televizyonu IRIB TV'ye verdiği demeçte, Umman'la yürütülen görüşmeler hakkında değerlendirmelerde bulundu. Bekayi, iki ülke arasında varılacak anlaşmanın, boğazın yeniden açılması veya kapalı tutulmasıyla ilgili olmadığını vurguladı.

Bekayi, İran ve Umman'ın, her iki tarafın egemenlik haklarının yanı sıra İran'ın ulusal çıkarları ve güvenliğini de güvence altına alacak bir trafik ayırma düzeni kapsamında Hürmüz Boğazı'nda "yeni bir rota" belirlemek için çalıştıklarını söyledi.

Tahran, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı ortak saldırıların ardından Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolünü artırdı.

ABD ordusu geçen ay İran'daki hedeflere yönelik çok sayıda saldırı düzenledi. Washington, bu saldırıların İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki gemilere yönelik saldırılarına karşılık gerçekleştirildiğini ve "Tahran'ın bölgedeki denizcilik faaliyetlerini tehdit etme kapasitesini zayıflatmayı" amaçladığını savundu.

İran da bu saldırılara bölgedeki ABD üslerini ve tesislerini hedef alan füze ve insansız hava aracı saldırılarıyla karşılık verdi.

Kaynak: Xinhua

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