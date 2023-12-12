İranlı aktivist Mahsa Emini\'ye Sakharov Ödülü verildi

Avrupa Parlamentosunun (AP) her yıl insan hakları ve düşünce özgürlüğü alanında verdiği Sakharov Ödülü, bu sene İran'da 2022'de hayatını kaybeden Mahsa Emini ile Kadın, Yaşam, Özgürlük Hareketi'ne verildi.

Strazburg'da düzenlenen AP Genel Kurul oturumunda düzenlenen ödül törenine Emini adına ailesini temsilen avukatları Saleh Nikbakht ile 2023'te İran'dan ayrılan kadın hakları savunucuları Afsoon Najafi ve Mersedeh Shahinkar katıldı.

AP Başkanı Roberta Metsola, "Bu ödül, giderek artan baskılara rağmen İran'daki tüm cesur ve meydan okuyan kadınlara, erkeklere ve gençlere bir saygı duruşu niteliği taşıyor. Hakları için mücadeleye devam ediyorlar ve değişim için baskı yapıyorlar. AP sizi duyuyor ve destekliyor. Yalnız değilsiniz." diye konuştu.

Avukat Nikbakht da Emini'nin annesi Mozhgan Eftekhari'nin mektubunu okudu. Eftekhari, Fransa'ya çıkış izni verilmediği için törene katılamadığını, kızının özgürlüğün simgesi olarak ebediyen yaşayacağı mesajını verdi.

Adını Sovyet fizikçi ve siyasi muhalif Andrei Sakharov'dan alan ödül, 1988'den bu yana her yıl AP tarafından, dünya genelinde düşünce özgürlüğünü savunan kişi veya kurumlara veriliyor.

Sakharov Ödülü geçen yıl "cesur Ukrayna halkına" verilmişti.