İranlı Futbolcu Sığınma Teklifinden Vazgeçti

11.03.2026 10:19
Bir İran futbolcu, Avustralya'dan aldığı sığınma teklifini reddederek ülkesine dönme kararı aldı.

(ANKARA) - İran kadın futbol takımından bir oyuncunun, daha önce kabul ettiği Avusturalya'ya sığınması teklifinden vazgeçerek ülkesine dönmeye kararı verdiği bildirildi.

Avustralya'da düzenlenen Asya Kupası'nda elendikten sonra ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları ve ardından yaşanan çatışmalar nedeniyle İran'a dönemeyen futbolculardan biri, daha önce kabul ettiği Avusturalya'nın sığınma teklifinden vazgeçerek ülkesine dönmeye kararı verdi.

Güvenlik endişeleri nedeniyle Avustralya takım oyuncularına sığınma teklifinde bulunmuş, 7 futbolcu bunu kabul etmişti.

Ancak medyada yer alan haberlere göre, bu oyunculardan biri kararını değiştirerek, ülkesine dönmek istedi. Oyuncunun kimliği hakkında bilgi verilmedi.

Avustralya İçişleri Bakanı Tony Burke haberi doğrularken "Avustralya'da insanlar fikirlerini değiştirebilir, seyahat edebilir. Bu nedenle bu kararı hangi koşullarda verdiğini anlayışla karşılıyoruz" dedi.

Bakan, söz konusu oyuncunun takım arkadaşları ve antrenörü tarafından İran büyükelçiliğiyle iletişime geçmesi ve oradan alınması yönünde yönlendirildiğini belirterek, bunun sonucunda İran büyükelçiliğinin diğer oyuncuların bulunduğu yeri öğrendiğini ifade etti. Burke, insani vize verilen diğer altı İranlı kadın futbolcunun da bu nedenle yer değiştirmek zorunda kaldığını söyledi.

Kaynak: ANKA

Avustralya, Politika, Futbol, Güncel, İran, Son Dakika

10:21
