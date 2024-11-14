İranlı kardeşler Antalya'da ölü bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İranlı kardeşler Antalya'da ölü bulundu

İranlı kardeşler Antalya\'da ölü bulundu

Antalya'da ölen İranlı kardeşlerin cenazeleri alınmadı, intihar ettikleri değerlendiriliyor.

14.11.2024 12:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ANTALYA'ya bir süre önce çalışmak için gelen ve yakınları ulaşamayınca camları bantla, kapı altları havlu ile kapatılan, mangal içerisinde kömür yakılmış odada ölü bulunan İranlı Mohammedreza Yasovalian (44), Mohsen Yasovalian (36) ve Amirhossein Yasovalian (33) kardeşlerin cenazeleri morgdan alınmadı. Cenazelerle ilgili İran'daki yakınlarına bilgi verdiğini belirten ölenlerin yakını Emrullah Asedi, "İran'da 3 ablaları var. Bana cenazeleri almaya gelemeyeceklerini söylediler" dedi.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. İran'da yaşayan Mohammedreza Yasovalian, Mohsen Yasovalian ve Amirhossein Yasovalian kardeşler, çalışıp borçlarını kapatabilmek için Antalya'ya geldi. Güzeloba Mahallesi'ndeki bir sitede 8 katlı apartmanın en üst katındaki daireyi eşyalı olarak kiralayan 3 kardeş, borsadan da yatırım yaptı.

İran'daki aileleriyle son olarak 28 Ekim'de görüşen Yasovalian kardeşlere, yakınları 1 Kasım'dan sonra ulaşamadı. 13 gün 3 kardeşe ulaşamayan yakınları, Antalya'da yaşayan yakınları Emrullah Asedi'den yardım istedi. Yardım talebi üzerine Asedi önce eve gidip Yasovalian kardeşlerin yaşadığı dairenin zilini çaldı. Kapıyı açan olmayınca Asedi polis merkezine giderek, durumu anlattı.

Adrese gelen polis ekipleri, ev sahibinin kapıyı açmasıyla içeriye girdi, Yasovalian kardeşleri aynı oda içerisinde kapı altlarına havlu yerleştirilmiş ve camlar bantlanmış, odanın ortasında yanmış kömür düzeneği ile birlikte buldu. Durumun bildirilmesiyle olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Olayın yaşandığı eve gelen ekipler çürümeye yüz tutmuş cesetlerin bulunduğu daireye girerken maske ve koruyucu kıyafetler giydi. Evde yapılan incelemede, kardeşlerin borsada yüklü miktarda para kaybettiklerini anlattıkları Farsça not bulundu. Diğer yandan olay yerine gelen Cumhuriyet savcısı, ev içerisinde incelemede bulundu. Çevrede yaşayan diğer kişiler meraklı gözlerle olayı izlerken, kimileri ise cep telefonları ile kayıt aldı.

'KANUNEN TESLİM ALAMAM'

İntihar ettikleri değerlendirilen Yasovalian kardeşlerin cenazeleri, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. 3 kardeşin anne ve babasının öldüğü, İran'da yaşayan 3 ablaları bulunduğu öğrenildi. Yasovalian kardeşlerin Antalya'da yaşayan yakınları Emrullah Asedi, bugün bilgi alabilmek için morga geldi. Telefonla kardeşlerin İran'daki ablalarıyla konuşan Asedi, "Bunlar benim dostlarım, şu an cenazeleri almaları için aileleriyle görüşüyorum. Anne ve babaları yok, sadece 3 ablaları var. Ablaları da gelemeyeceklerini söyledi. Ben teslim almayı kabul etmem çünkü onların sadece dostlarıyım. Kanunen teslim alamam" dedi.

15 gün içerisinde morgdan alınmazsa cenazelerin kimsesizler mezarlığına defnedileceği öğrenildi.

Haber: Semih ERSÖZLER- Aysu DURSUN- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Yerel Haberler, Antalya, 3-sayfa, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İranlı kardeşler Antalya'da ölü bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüşecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüşecek
12:33 Ankara ve İstanbul’un ardından Beykoz Belediyesi’ne de inceleme başlatıldı Ankara ve İstanbul'un ardından Beykoz Belediyesi'ne de inceleme başlatıldı
12:00 MSB’den “Yeni harekat gelecek mi“ sorusuna yanıt: Yeri ve zamanı gelince gereken yapılır MSB'den "Yeni harekat gelecek mi?" sorusuna yanıt: Yeri ve zamanı gelince gereken yapılır
11:16 Yangında 5 çocuğunu kaybeden Melisa Akcan: 8 bin lira yardım yapıyorlardı, onu da 4 bin liraya indirdiler Yangında 5 çocuğunu kaybeden Melisa Akcan: 8 bin lira yardım yapıyorlardı, onu da 4 bin liraya indirdiler
11:15 Bakan Tekin’den CHP’li milletvekillerinin sözlerine çok konuşulacak yanıt Bakan Tekin'den CHP'li milletvekillerinin sözlerine çok konuşulacak yanıt
17:47 Nuri Şahin, Süper Lig’in yıldızına kafayı taktı Nuri Şahin, Süper Lig'in yıldızına kafayı taktı
17:38 Görenler cep telefonuna sarıldı, itfaiye ağ atıp yakaladı Görenler cep telefonuna sarıldı, itfaiye ağ atıp yakaladı
17:37 Narin’in katilini ortaya çıkaracak Dara Üs Bölgesinden kaydedilen görüntülere ulaşıldı Narin'in katilini ortaya çıkaracak Dara Üs Bölgesinden kaydedilen görüntülere ulaşıldı
17:18 Acılı babayı televizyonda gören Bakan Tunç, savcıyı aramış: Kelepçeyi çıkartın Acılı babayı televizyonda gören Bakan Tunç, savcıyı aramış: Kelepçeyi çıkartın
17:14 Hep kazanan Musk’a kötü haber Hep kazanan Musk'a kötü haber!
17:06 Mike Tyson-Jake Paul maçının servet değerindeki biletleri boks tarihine geçti Mike Tyson-Jake Paul maçının servet değerindeki biletleri boks tarihine geçti
17:06 Galatasaraylı Yiğit’in organları 4 çocuğa umut oldu Galatasaraylı Yiğit'in organları 4 çocuğa umut oldu
17:05 Özlem Zengin’den İzmir’deki Trajik Olaya İlişkin Açıklama: ’Sebep Sadece Ekonomik Değil’ Özlem Zengin'den İzmir'deki Trajik Olaya İlişkin Açıklama: 'Sebep Sadece Ekonomik Değil'
17:01 Mahruki’ye Sosyal Medya Nedeniyle Soruşturma Mahruki'ye Sosyal Medya Nedeniyle Soruşturma
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2024 13:17:06. #1.11#
SON DAKİKA: İranlı kardeşler Antalya'da ölü bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.