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İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı İsrail Saldırısında Öldürüldü - Son Dakika
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İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı İsrail Saldırısında Öldürüldü

İran Devrim Muhafızları Ordusunun Suriye'deki komutanlarından Razi Musevi'nin, İsrail'in Şam yakınlarına düzenlediği saldırıda öldürüldüğü bildirildi. Musevi, İranlı general Kasım Süleymani'nin yakın arkadaşlarından biri olarak biliniyordu. İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırıları devam ederken, İran Devrim Muhafızları Ordusu, Musevi'nin ölümünü doğruladı ve İsrail'i suçladı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı İsrail Saldırısında Öldürüldü
25.12.2023 - 20:43,
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İran Devrim Muhafızları Ordusunun Suriye'deki komutanlarından Razi Musevi'nin, İsrail'in, Şam yakınlarına düzenlediği saldırıda öldürüldüğü bildirildi.

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, İsrail saldırısında öldürülen Musevi'nin, Suriye'de "askeri danışman" olarak görev yaptığı ve Irak'ta 2020'de ABD'nin saldırısında öldürülen İranlı general Kasım Süleymani'nin yakın arkadaşlarından olduğunu aktardı.

Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, İran'ın Suriye'deki komutanlarından Musevi'nin, İsrail'in Şam yakınlarına düzenlediği füze saldırısında yaşamını yitirdiği doğrulandı.

Açıklamada, Suriye'de Devrim Muhafızları Ordusunun "kıdemli askeri danışmanı" olduğu ifade edilen Musevi'nin, 2020'de, ABD'nin Irak'taki saldırısında öldürülen İranlı general Kasım Süleymani'nin silah arkadaşlarından biri olduğu ve Suriye'deki "direniş cephesine" destek vermekten sorumlu olduğu bilgisi verildi.

Açıklamada, "Gaspçı ve korkak Siyonist rejim (İsrail) bu suçun bedelini kesinlikle ödeyecektir." denildi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi de Suriye'de öldürülen İranlı komutan için taziye mesajı yayınladı.

Reisi mesajında, "Bu eylem, şüphesiz gaspçı Siyonistlerin bölgedeki hayal kırıklığının, çaresizliğinin ve acizliğinin bir başka göstergesidir. Bu suçun bedelini mutlaka ödeyecekler." ifadelerini kullandı.

Devrim Muhafızları Ordusu, 12 Aralık'ta da Suriye'de Muhammed Ali Atayi Şurçe ve Penah Takizade adlı iki ordu mensubunun İsrail saldırısında öldürüldüğünü duyurmuştu.

Gazze Şeridi'nde yaklaşık 80 gündür 20 bini aşkın Filistinlinin öldürüldüğü soykırıma varan saldırılarını sürdüren İsrail güçleri, zaman zaman Suriye topraklarına hava saldırıları düzenliyor.

Kaynak: AA
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