İran\'da Traktör Futbol Kulübü taraftarlarından Türkiye\'ye başsağlığı mesajı

İran'da en çok Türk taraftarı bulunan "Traktör Futbol Kulübü" taraftarları, Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki çatışmada şehit olan Türk askerleri için Türkiye'ye başsağlığı diledi.

Takımın X sosyal medya hesabından, taraftarın Türkiye'ye taziye mesajları paylaşıldı.

"Dualarımızın sonu, dileklerimizin ilkidir: Tanrı Türk'ü Korusun!" ve "Sevinciniz sevincimiz, acınız acımız" mesajlarıyla paylaşılan görüntüde, stadyumu dolduran Traktör Futbol Kulübü taraftarlarının "Türkiye başın sağ olsun" sloganları attığı görüldü.