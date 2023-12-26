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İran'da Traktör Futbol Kulübü taraftarlarından Türkiye'ye başsağlığı mesajı - Son Dakika
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İran'da Traktör Futbol Kulübü taraftarlarından Türkiye'ye başsağlığı mesajı

İran'da en çok Türk taraftarı bulunan Traktör Futbol Kulübü taraftarları, Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki çatışmada şehit olan Türk askerleri için Türkiye'ye başsağlığı diledi. Takımın X sosyal medya hesabından, taraftarın Türkiye'ye taziye mesajları paylaşıldı. Stadyumu dolduran Traktör Futbol Kulübü taraftarlarının 'Türkiye başın sağ olsun' sloganları attığı görüldü.

İran\'da Traktör Futbol Kulübü taraftarlarından Türkiye\'ye başsağlığı mesajı
26.12.2023 - 11:54,
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İran'da en çok Türk taraftarı bulunan "Traktör Futbol Kulübü" taraftarları, Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki çatışmada şehit olan Türk askerleri için Türkiye'ye başsağlığı diledi.

Takımın X sosyal medya hesabından, taraftarın Türkiye'ye taziye mesajları paylaşıldı.

"Dualarımızın sonu, dileklerimizin ilkidir: Tanrı Türk'ü Korusun!" ve "Sevinciniz sevincimiz, acınız acımız" mesajlarıyla paylaşılan görüntüde, stadyumu dolduran Traktör Futbol Kulübü taraftarlarının "Türkiye başın sağ olsun" sloganları attığı görüldü.

Kaynak: AA
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Türkiye, Futbol, İran, Uluslararası İlişkiler, Spor, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: İran'da Traktör Futbol Kulübü taraftarlarından Türkiye'ye başsağlığı mesajı - Son Dakika
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