İranlı Turistler Van'dan Dönüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İranlı Turistler Van'dan Dönüyor

İranlı Turistler Van\'dan Dönüyor
11.03.2026 09:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD ve İsrail'in saldırıları sonrası İranlılar, Van'daki tatil ve alışverişleri için ülkelerine döndü.

ABD ve İsrail'in saldırıları sonrası alışveriş ve tatil amaçlı Van'da bulunan İranlıların büyük bölümü ülkelerine döndü. Kentte uzun yıllardır otel işletmeciliği yapan Yunus Yüksel, geçen yıl Nevruz tatili döneminde otellerin tam kapasite çalıştığını, savaşın yaşandığı bu yıl ise doluluk oranlarının yüzde 10 seviyelerine gerilediğini söyledi.

Van'ın Saray ilçesinde bulunan Kapıköy Sınır Kapısı'nda Türkiye ve diğer ülkelerde yaşayan İranlılar ülkelerine dönüş yaparken, İran'da yaşayan farklı ülke vatandaşları da kendi ülkelerine dönüyor. Geçen yıl Nevruz Bayramı döneminde Van'daki otellerin doluluk oranları tam kapasite çalışırken bu yıl ise rezervasyonların iptal edildiği ve otellerin büyük ölçüde boş kaldığı belirtildi.

'İRANLILAR REZERVASYON YAPMADI'

Otel işletmecisi Yunus Yüksel, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası kentte turizm ve ticaretin ciddi şekilde etkilendiğini söyledi. Yüksel, "Müslüman kardeş ülkemiz İran'ın saldırıya uğraması, İsrail ve ABD'nin böyle bir savaş başlatması kabul edilemez. Daha önceki yıllarda bu mevsimde rezervasyonlarımız dolu olurdu. Ancak bu yıl maalesef satışlarımız olmadı. Geçen yıl 777 binden fazla turist ilimize gelirken biz bu yıl da yaklaşık 1 milyon turist bekliyorduk. Fakat savaş nedeniyle İran halkı rezervasyon yapmadı" dedi.

Nevruz Bayramı öncesinde her yıl İranlı turistlerin 14 günlük tatil için rezervasyon yaptığını da belirten Yüksel, "Ancak bu yıl hiç rezervasyon almadık. Van'daki otellerin doluluk oranı şu an yüzde 5 ile 10 arasında. Savaş bu şekilde devam ederse bu oranı bile göremeyeceğimizi düşünüyorum. Şu an gelenler ise farklı ülkelerde yaşayan İranlılar. Bir gece konaklayıp ülkelerine dönüyorlar" diye konuştu.

'ÜLKELERİNE DÖNÜYORLAR'

İran halkının savaş dönemlerinde ülkelerini terk etmediğini anlatan Yüksel, "İranlılar onurlu bir halk. Savaş durumunda bile ülkelerini terk etmiyorlar. Dünyanın farklı yerlerinde yaşayan İranlılar, ailelerinin yanında olmak ve ülkelerini savunmak için geri dönüyor. Turizm sezonu bu yıl zayıf geçeceğini düşünüyorum. Savaş bitse bile bu yıl turizm sektörü zorlanacak. Çünkü bizim para birimimiz İran'ın para birimi karşısında yaklaşık 4 kat değer kazandı. Bu da İranlıların satın alma gücünü düşürüyor. Van'daki esnaf ticaretini büyük ölçüde İranlı turistler üzerine kurmuştu. Satışlar ciddi şekilde düşecek" dedi.

'GİYİM VE YİYECEK SEKTÖRÜNÜ DE ETKİLEYECEK'

Van turizminin büyük darbe aldığını söyleyen Yüksel, "Kapanan oteller var, iş değişikliği yapan işletmeler var. Açılması planlanan bazı oteller ise artık açılmıyor. En büyük kaynağımız İranlı turistlerdi. Türk turist sayısı çok az. Bu durum sadece otelleri değil, giyim ve yiyecek sektörünü de olumsuz etkileyecek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Savaş ve Çatışma, Yerel Haberler, Ekonomi, İsrail, Güncel, Tatil, Van, Son Dakika

Son Dakika Güncel İranlı Turistler Van'dan Dönüyor - Son Dakika

Tarihi maçın haritasını çizdiler Oranı duyanlar inanamıyor Tarihi maçın haritasını çizdiler! Oranı duyanlar inanamıyor
Görüntüler Türkiye sınırından: Savaşın başladığını gördük ve geldik Görüntüler Türkiye sınırından: Savaşın başladığını gördük ve geldik
E-Nabız’a bomba özellik geldi Eczane eczane gezmek sona eriyor E-Nabız'a bomba özellik geldi! Eczane eczane gezmek sona eriyor
Maçın hakemine ’’Hocam kul hakkı var, mübarek Ramazan ayındayız’’ diyerek tepki gösterdi Maçın hakemine ''Hocam kul hakkı var, mübarek Ramazan ayındayız'' diyerek tepki gösterdi
Fener’in eski yıldızı 45 yaşında da gol atıyor Fener'in eski yıldızı 45 yaşında da gol atıyor
Tahran’dan İranlı kadın futbolculara çağrı: Eve dönün Tahran'dan İranlı kadın futbolculara çağrı: Eve dönün
Youssef En-Nesyri, Arabistan’da da ortalığı karıştırdı Youssef En-Nesyri, Arabistan'da da ortalığı karıştırdı

10:21
Ankara’da korkutan deprem
Ankara'da korkutan deprem
10:17
Galatasaray yapay zekanın ayarlarıyla oynadı ’’Tur Aslan’ın’’ diyor
Galatasaray yapay zekanın ayarlarıyla oynadı! ''Tur Aslan'ın'' diyor
10:12
3 kuruş için hayvanlara bunu yaptılar Bakanlık affetmedi
3 kuruş için hayvanlara bunu yaptılar! Bakanlık affetmedi
09:56
Uğurcan Çakır’dan Hacıosmanoğlu’na jet yanıt
Uğurcan Çakır'dan Hacıosmanoğlu'na jet yanıt
09:39
ABD basınından olay iddia: Mücteba Hamaney ilk saldırıda ölmüş olabilir
ABD basınından olay iddia: Mücteba Hamaney ilk saldırıda ölmüş olabilir
09:07
Türkiye, İran’dan atılan füzelerin çıkış noktasını tespit etti: Bölgedeki komutanın...
Türkiye, İran'dan atılan füzelerin çıkış noktasını tespit etti: Bölgedeki komutanın...
07:35
ABD’den iki küstaha çok önemli Türkiye uyarısı: Zararlı çıkarsınız
ABD'den iki küstaha çok önemli Türkiye uyarısı: Zararlı çıkarsınız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2026 10:33:52. #.0.5#
SON DAKİKA: İranlı Turistler Van'dan Dönüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.