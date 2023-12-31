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İranlılar 2024'te Barış, Refah ve Huzur Bekliyor - Son Dakika
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İranlılar 2024'te Barış, Refah ve Huzur Bekliyor

İranlılar, yeni yıla umutlarla girerken barış, refah ve huzur dileklerinde bulunuyor. İran'da yaptırımlar, ekonomik sıkıntılar ve işsizlik gibi sorunlar yaşanırken, insanlar 2024 yılında iyilik, güzellik ve başarı temennisinde bulunuyor. Ayrıca, İran halkı Gazze ve Filistin halkı için de barış dileklerini paylaşıyor. İnsanlar, dünya halklarının zulüm ve baskılara karşı başarılı olmasını, Gazze'nin zaferine ulaşmasını ve Türkiye'nin de iyilik ve bereket içinde olmasını diliyor. Yeni yılın getireceği huzur, barış ve refah temennisinde bulunan İranlılar, aynı zamanda Türkiye ile daha geniş ilişkiler ve yardımlaşma arzusunu da dile getiriyor.

İranlılar 2024\'te Barış, Refah ve Huzur Bekliyor
31.12.2023 - 15:57,
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Yeni yıla dünyanın farklı coğrafyalarındaki insanlar gibi yeni umutlarla girmeye hazırlanan İranlılar, 2024'te "barış, refah ve huzur" bekliyor.

İran halkı yeni yılda, beklentilerini sıralarken Gazze ve Filistin halkı için de dileklerde bulundu.

Yaptırımlar, ekonomik sıkıntılar, hayat pahalılığı ve işsizliğin görüldüğü İran'da, çoğu kişinin 2024 yılındaki beklentisi "barış, refah ve huzur" oldu.

Miladi yeni yılda beklentilerini paylaşan işçi emeklisi Hüseyin Bakıri, 2024 yılında insanların iyilik ve güzellik içinde yaşamasını ayrıca başarılı olarak isteklerine kavuşmasını temenni ettiğini ifade etti.

Yeeni yılda insanların selamet içinde ve ekonomik refahının iyi olmasını dileyen Bakıri, dünyaya barış gelmesini ve kuraklığın ortadan kalkmasını arzuladığını söyledi.

Dünya halklarının "ABD ve İsrail gibi çeşitli ülkelerin zulüm ve baskılarına karşı başarılı olmasını" isteyen Bakıri, "Gazze'nin zafere ulaşmasını istiyorum. İnşallah kesinlikle başarılı olacak. Biraz sabretsinler, zordur ama inşallah zafere ulaşacaklar." ifadelerinde bulundu.

Bakıri, "Türkiye halkı için de iyilik güzellik, hayır ve bereket diliyorum." diye konuştu.

Öğretmen Zerrintac Neyiri ise dünya halkları ve İran halkı için barış ve huzurdan başka bir şey istemediğini ifade ederek, "İnsanların ekonomik refahları iyi olsa, insanlar kendilerini özgür hissederse, refah ve rahatlık içinde olursa bunun ardından huzur kendiliğinden gelir." değerlendirmesinde bulundu.

Emekli işçi Ahmed Fudazi de İran ve dünya halklarının miladi yeni yılını kutladı.

Yeni yılın beraberinde huzur, barış ve refah getirmesi temennisinde bulunan Fudazi, "Düşmanların eli güçsüz ülkelerin üstünden çekilsin. Tüm İran halkının ekonomik durumunun iyi olmasını yürekten istiyorum. Söz edilen refahı Allah herkese nasip etsin." şeklinde konuştu.

Fudazi, yeni yıla yönelik dilekleri arasında, Türkiye'nin de bulunduğunu belirterek, "İyi koşumuz Türkiye'nin aziz halkına selam ederim. Yeni yılları kutlu olsun." dedi.

Nükleer faaliyetleri nedeniyle İran'a uygulanan yaptırımlara değinen Fudazi, İran halkının ekonomik durumunun bu nedenle çok da iyi olmadığını, halkın refaha kavuşması için bir komşu olarak Türkiye ile daha geniş ilişkiler ve daha fazla yardımlaşmayı arzuladığını söyledi.

Tahranlı Gazale Efçi ise İran halkının ekonomik durumunun iyi olması temennisinde bulunarak, "2024 yılının Filistin ve Gazze'nin mazlum halkı başta olmak üzere tüm dünya halklarına barış getirmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.

Reyhane Muhtari de "Dünyada dolu dolu barış ve rahatlık olsun, Savaş tamamen ortadan kalksın. Bütün ülkeler insanların ekonomik durumu açıdan ilerleme kaydetsinler istiyorum. Gazze ve Filistin'deki savaşın da tamamen bitmesini diliyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Filistin, Gazze, İran, İsrail, Güzellik, Dünya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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