İranlılar, Cumhurbaşkanı Reisi için Türkiye'ye teşekkür etti - Son Dakika
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İranlılar, Cumhurbaşkanı Reisi için Türkiye'ye teşekkür etti

İranlılar, Cumhurbaşkanı Reisi için Türkiye\'ye teşekkür etti

Helikopter kazasında hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi için düzenlenen törene katılan İranlılar, Türkiye'nin arama faaliyetlerine verdiği desteğe teşekkür etti. İranlılar, olayın bir suikast ya da saldırı olmadığını düşünerek kazanın hava koşullarından kaynaklandığını dile getirdi. Türkiye'nin yardımları konusunda da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden İranlılar, üç ülkenin birlik olması gerektiğini vurguladı.

21.05.2024 15:42
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Helikopter kazasında hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi için düzenlenen törene katılan İranlılar, Türkiye'nin arama faaliyetlerine verdiği desteğe teşekkür etti.

AA muhabiri, İran Cumhurbaşkanı Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve diğer yetkililer için Tebriz'in Şüheda Meydanı'nda düzenlenen törene katılanlara mikrofon uzattı.

İranlılar, genel olarak olayın bir suikast ya da saldırı olduğunu düşünmediklerini kazanın hava koşullarından kaynaklandığını dile getirdi.

Doğu Azerbaycan'ın Culfa şehrinden törene katılmak için Tebriz'e geldiğini belirten Araz Azimi, "Cumhurbaşkanımız, Tebriz'in Cuma İmamı, Valimiz ve Dışişleri Bakanımızı kaybettik. Bu 48 saat boyunca çok üzüldük." dedi.

Azimi, saldırının suikast olabileceğine dair iddialara ilişkin ise "İnşallah saldırı veya suikast değildir. Biz hava muhalefetinden kaynaklandığını düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin yardımları konusunda da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Azimi, "Akıncı geldi ve dumanın olduğu bölgeye gitti ancak keşke daha önce gelebilseydi çünkü Cuma İmamımız bir saat kadar hayattaydı. Çok teşekkür ederiz Türkiye bizim yanımızdaydı. İran, Azerbaycan ve Türkiye inşallah üç ülke birlik olmalıdır." diye konuştu.

Tebrizli Asgar Alizade ise "Gece saat 2 gibi Türkiye'nin uçağı Tebriz'e geldi, yardım etti. Türkiye Cumhurbaşkanı'na ve burada çalışan tüm yetkililere teşekkür ederiz. Gerçekten çok zahmet çektiler." şeklinde konuştu.

Helikopterin düştüğü Verzikan şehrinden cenaze törenine katılmak için Tebriz'e geldiğini aktaran Cebbar Halıki, "Hadiseyi işittiğimiz anda bölge halkı olarak arama kurtarma için seferber olduk. Saat 4 gibi Hüner köyünde bizden 1 kilometre uzakta olduğunun bilgisini aldık. Arama çalışmalarında Türkiye'nin kapasitesinden istifade edildi. Türkiye ve Azerbaycan halkına teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Urumiye'den törene katılan Meryem Dehkani ise suikast iddialarının devlet tarafından incelenmesi gerektiğini ve düşmanların her zaman ülke liderlerini ve yetkililerini hedef almaya çabaladığının da bir gerçek olduğunu söyledi.

Dehkani, Türkiye'nin desteğine teşekkür ederek, "Allah'a şükürler olsun bir Müslüman ülkeyle yoldaşız ve onlarla birlikte hareket ediyoruz. İki ülke de bir olmalı ve İsrail'i ve zulmü yeryüzünden silip atarlar." dedi.

Tebrizli genç Ebulfazl Veli de "Kaza geçiren Cumhurbaşkanımızı ve Cuma İmamızın yerini bulabilmek için bize uçak gönderen Türkiye Cumhurbaşkanı ve milletine teşekkür ediyoruz. Bu faciada bize yardım ettiler." şeklinde konuştu.

Hennane Mirtaceddin adlı Tebrizli genç kadın ise kazanın suikast ya da saldırı olabileceğini düşünmediğini ve hava muhalefetinin kazaya sebebiyet verdiğini söyledi.

Mirtaceddin, Türkiye'nin arama kurtarma çalışmalarına yardım göndermesinden memnuniyet duyduğunu da ifade etti.

Nazire İsmailzadiye adlı genç kadın da kazanın suikast olma ihtimalinin düşük olduğunu savundu.

Türkiye'nin yardımları hakkında ise İranlı kadın, "Bize çok yardımcı oldular. Biz Türk milletinin her yerde bizle bir olduğunu biliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz." dedi.

İran Cumhurbaşkanı Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile diğer yetkililer, önceki gün yaşanan helikopter kazasında hayatını kaybetmişti.

İran'ı sarsan kaza haberi dünyanın da gündemine otururken kazanın suikast ya da saldırı olabileceğine dair iddialar ortaya atılmıştı.

Cumhurbaşkanı Reisi'nin kaza geçirdiği gün olumsuz hava koşulları nedeniyle İranlı yetkililer havadan arama yapamadığını duyurmuştu. Bunun ardından İran'ın talebi üzerine Türkiye, arama kurtarma faaliyetlerinde Akıncı insansız hava aracını (İHA) görevlendirdi. Akıncı İHA'nın tespit ettiği helikopter enkazının koordinatları İran makamlarıyla paylaşmıştı.

Tespit edilen bölgeye ulaşan İranlı ekipler kazadan sağ kurtulan olmadığını belirlemişti. Türkiye'nin desteği ve dayanışması İran'da da gündem olmuştu.

Kaynak: AA

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