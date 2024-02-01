İrlanda Başbakanı Ukrayna\'ya finansman desteği çağrısı yaptı

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İrlanda Başbakanı Leo Varadkar, Avrupa Birliğinin (AB) belirsizlikleri ortadan kaldırmak için gelecek 4 yıl için Ukrayna'ya finansman desteği sağlanması gerektiğini belirterek, "Bir şekilde bugün buradan 2 yıldır savaşan Ukrayna'ya finansman sağladığımız bir anlaşmayla ayrılmalıyız. Ukrayna, AB'nin desteği olmadan kendini savunmayı sürdüremez." dedi.

Varadkar, AB bütçesinde Ukrayna'ya mali destek sağlamak amacıyla uzun dönemli değişiklik yapma önerilerini ele almak üzere düzenlenen özel liderler zirvesi öncesinde basına açıklamalarda bulundu.

Ukrayna'ya gelecek 4 yıl için verilecek desteğin, bu ülke için belirsizliği ortadan kaldıracağını ve Rusya'ya AB'nin Ukrayna'nın yanında olduğu mesajını vereceğini kaydeden Varadkar, "Dün akşam bir yemek vardı ve herkes oradaydı. Resmi bir toplantı değildi ve liderler arasında görüş ayrılıkları vardı. Buradan anlaşma olmadan dönemeyiz. Bir şekilde bugün buradan 2 yıldır savaşan Ukrayna'ya finansman sağladığımız bir anlaşmayla ayrılmalıyız. Ukrayna, AB'nin desteği olmadan kendini savunmayı sürdüremez." diye konuştu.

Varadkar, Macaristan'ın önceki öneriye muhalefet ettiğinin hatırlatılması üzerine, "Brüksel'de büyük kararlar verirken oybirliği sistemi uyguluyoruz. Bunu iyi niyetle yapıyoruz, taviz vermeye hazırız. Daha büyük bir amaç doğrultusunda desteklemediğimiz şeyleri bile kabul ederiz." değerlendirmesini yaptı.

Macaristan'ın AB üyeliğinin sorgulanmasına yönelik soruya da yanıt veren Varadkar, "Macaristan'ın AB'de kalması gerektiğini düşünüyorum. Macaristan bir Avrupa ülkesidir ve yeri AB'dir. Bazen ülkeleri Avrupa değerlerine uygun davranmayan hükümetler yönetebilir. Ancak biz Macar halkı ve onlar için en iyisini düşünmek zorundayız." ifadelerini kullandı.

İnsani ateşkes çağrısı

Zirvede Gazze'deki durumun da ele alınacağını söyleyen Varadkar, "Hedefim her zaman insani ateşkes olacak. Böylelikle esirler kurtarılabilir, ölümler durur ve Gazze'ye yardımlar girebilir. Önceliğimiz bu olmalı. Ayrıca Uluslararası Adalet Divanı ve Uluslararası Ceza Mahkemesinde yürütülen süreçlere de saygı duyuyorum. Bu mahkemelerdeki süreçler çok önemli ve hesap verilebilirlik açısından çok gerekli. Ancak bu çatışmayı durduracak şey mahkeme değil siyaset ve diplomasidir." dedi.

İngiltere'nin AB'den ayrılmasının 4. yıl dönümüne ve İrlanda-İngiltere arasındaki ticareti düzenleyen Windsor Çerçeve Anlaşmasına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Varadkar, "AB-İngiltere ilişkileri son yıllarda olduğundan daha iyi seviyede." diye konuştu.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in, anlaşma konusunda İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron'la görüştüğünü kaydeden Varadkar, "Önceliğimiz Kuzey İrlanda ile İrlanda Cumhuriyeti arasında bir sınır olmamasıydı, sanırım bunu başardık. Ayrıca ortak pazarda kalma konusunda da hiçbir şüphenin olmamasını istiyorduk. Kırmızı çizgilerimiz bunlardı ve şu ana kadar ihlal edilmiş görünmüyor." ifadelerini kullandı.

Avrupa'daki çiftçi protestolarına değinen Varadkar, şunları söyledi:

"Bugünkü zirvenin konu başlıkları arasında çiftçiler yok ama dün akşamki yemekte bu konu konuşuldu. Birçok hükümet başkanı, çiftçilerimizin üzerinde yakıt masrafları, gübre masrafları ve yeni çevre yönetmeliklerinin oluşturduğu baskıyı kabul ediyor. Yapmamız gereken mevcut yönetmelikleri uygulamak ancak birkaç yıl yeni bir uygulama getirmemektir. Kendi çiftçilerimizin üzerine yeni yönetmelikler yükleyip bu yönetmeliklere sahip olmayan ülkelerden ithal tarım ürünü almak adil değildir."

AB liderleri, 14-15 Aralık 2023'teki rutin zirvede bütçe değişikliği önerisini ele almış ancak Macaristan'ın muhalefeti nedeniyle kabul edilmemişti.