İrlanda'da İşgal Altındaki Topraklar Yasası Protestosu - Son Dakika
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İrlanda'da İşgal Altındaki Topraklar Yasası Protestosu

İrlanda\'da İşgal Altındaki Topraklar Yasası Protestosu

İrlanda'da, yasa dışı İsrail yerleşimleriyle ticareti yasaklamayı hedefleyen yasa için gösteri yapıldı.

24.10.2024 19:16
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İrlanda'da, İsrailli yasa dışı yerleşim yerleriyle ticaretin yasaklanmasını amaçlayan "İşgal Altındaki Topraklar Yasası"nın yürürlüğe girmesi talebiyle Parlamento binası önünde gösteri yapıldı.

Üç gündür süren protestolarda, göstericiler "İşgal Altındaki Topraklar Yasası" adlı tasarının kabul edilerek yürürlüğe girmesi, Shannon Havaalanı'nın İsrail lehine askeri amaçlarla kullanılmasının durdurulması ve hükümetin Gazze'deki sağlık çalışanları ile sağlık sistemine destek sağlaması çağrısında bulundu.

Gösteride, "Sağlık hizmeti hedef değil", "Gazze'ye yardım şimdi", "Ateşkes şimdi" yazılı dövizler açıldı ve Filistin'e özel olarak yazılmış şarkılar söylendi.

Gösteriye katılan İrlandalı Sağlık Çalışanları Derneği temsilcisi Dr. Katrina Barrett, AA muhabirine, son 3 gündür Parlamento binası önünde toplandıklarını söyledi.

Barrett, Gazze'de sağlık altyapısının tamamen yok edildiğini, yaklaşık 1000 sağlık çalışanının İsrail'in saldırıları sonucu öldüğünü ve İrlanda hükümetinden Gazze'deki altyapıyı ve sağlık çalışanlarını koruması için harekete geçmesini istediklerini kaydetti.

Barrett, "Hükümetimizi yasa dışı İsrail yerleşimleriyle ticareti yasaklayacak işgal altındaki topraklar yasasını geçirmeye teşvik ediyoruz. Ayrıca hükümetimizin (İsrail'e ait) askeri teçhizat ve askeri personelin hava sahamızdan geçmesini ve Shannon Havaalanı'nı kullanmasını durdurmasını istiyoruz." dedi.

Öte yandan ilgili tasarının kabulü için devam eden ankete göre, 7 bin 357 oy ile katılımcıların yüzde 82'si tasarıyı destekliyor.

"İşgal Altındaki Topraklar Yasası"

İrlanda'da, işgal altındaki topraklardan gelen mal ve hizmetlerin ithalatını yasaklamayı amaçlayan "İşgal Altındaki Topraklar Yasası", gündemde kalmaya devam ediyor.

2018'de Bağımsız Senatör Frances Black tarafından sunulan tasarı, özellikle İsrail'in Batı Şeria'daki yerleşimlerinden gelen ürünleri hedef alıyor.

Tasarı, uluslararası hukuka aykırı olduğu belirlenen bölgelerden yapılan ticareti yasaklamayı öngörüyor ve kabul edilmesi durumunda İrlanda, bu tür bir yasayı geçiren ilk Avrupa ülkesi olacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İrlanda'da İşgal Altındaki Topraklar Yasası Protestosu - Son Dakika

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